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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Bottas'ın kaderi kendi ellerinde"

Ekleyen:
, Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, sezon sonunda kontratı sona erecek Valtteri Bottas'ın takımda kalıp kalmayacağının tamamen Fin pilota bağlı olduğu görüşünde.

Wolff: "Bottas'ın kaderi kendi ellerinde"

Valtteri Bottas, 2017 yılında Mercedes'e katıldı ve o günden bu yana her zaman sadece birer yıllık kontratlar imzaladı.

Bazen bu kontratlar daha erken, bazense daha geç imzalandı. Geçen yıl pek de parlak bir performans gösteremeyen Bottas'ın anlaşması yıl sonunda sona erecek ve yeri için ciddi şekilde George Russell'ın adı geçiyor.

Fin pilot beklenmedik şekilde iyi bir performans gösterirse durum değişebilir ve Wolff da tam olarak bu görüşü paylaşıyor.

Wolff, "Valtteri, son birkaç yılda harika performanslar sergiledi. Buna karşılık sezon boyunca yeterince istikrarlı değildi."

"O, her zaman takımdan koşulsuz destek aldı ve bu durum 2021'de değişmeyecek. O da bunu biliyor."

"Mümkün olduğunca iyi bir performans sergilemenin ve geleceğinin kendi ellerinde olduğunu biliyor." dedi.

Sonrasında adı Mercedes koltuğu ile anılan George Russell'a da değinen Wolff, "

"George'a gelirsek, onunla ilgili neler olduğunu da biliyoruz. George'un geleceği her halükarda çok parlak ve her şey Mercedes'le ilgili sürücü durumunu nasıl şekilleneceğine bağlı." dedi.

Wolff, tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Bottas'a destek vermeyi düşünüyor.

"Tüm sürücüler farklıdır ve Valtteri'yi on yıldan fazla bir süredir tanıyorum. Geçen yıl sadece birbirimizle daha fazla konuşmamız ve elimizdeki tüm görevler ve sahip olduğumuz tüm dikkat dağıtıcı şeyler içerisinde, daha fazla iletişim kurmamız gerektiğini hissettik. Bazen yoğun bir sezonda yeterince konuşmuyorsunuz."

"Bunu değiştirmek istiyoruz ve bunun bir parçası da radyo ve geri bildirim üzerinden iletişim kurmamızdı. Yani benim için hiç sorun değil."

Hamilton'la yeni kontrat görüşmelerine ne zaman başlayacakları sorusuna Wolff, "Bence Lewis'in devam etmek istemesi çok yüksek bir ihtimal. Çünkü aracı kullanmayı seviyor ve takıma bağlanmış durumda. Aynı zamanda motivasyonu hâlâ var."

"Elbette bu, sezon boyunca değişebilir. Açıkçası sadece bu esnekliği korumak istiyor."

"Yine de gelecekle ilgili neler öngördüğümüzü öğrenmek için birbirimizle nispeten daha erken, hatta çok yakında konuşma kararı aldık." yanıtını verdi.

 

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Editör Kemal Şengül

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