Wolff: "Bottas'ın hızlı tur denemesi küstahça ancak anlaşılırdı"

Bottas, Zandvoort'taki 72 turluk yarışın 67. turunda "güvenlik" gerekçesiyle önlem amaçlı pite alındı ve orta lastiklerden yumuşak lastiklere geçti. Bottas yeni lastiklere geçmesinin ardından ilk iki sektörde en hızlı zamanları kaydetti.

Ancak Bottas'a hızlı tur atmayacakları belirtilmişti ve hızlı derecelerle geldiği turunun son sektöründe kendisine yavaşlaması gerektiği söylendi. Bottas son sektörde yavaşlasa da 1:12.549 ile en hızlı turu attı.

Mercedes riske girmek istemedi ve benzer şekilde Hamilton'ı da pite aldı. Hamilton, 70. turda pite geldi ve yarışın son turunda 1:11.097'lik derecesiyle yeniden en hızlı turu attı ve ekstra bir puan kazandı.

Mercedes'in motor sporları patronu Wolff, Bottas'ın bu hareketinin biraz küstahça olduğunu söyledi.

Wolff, "Bu biraz küstahça ancak anlaşılabilir bir şeydi. Valtteri, şampiyona çok yakın geçtiği için her zaman alıcı tarafta."

"Son sektörde çok fazla yavaşladı. Lewis'in en hızlı turu atacağı açıktı ve Valtteri de bunu biliyordu."

"Sonunda Lewis pilotlar şampiyonasında bir puan daha aldı ve her şey yolunda." dedi.

Wolff, Hamilton'ın yarışın büyük bölümünde en hızlı tura sahip olduğu için o puanı hak ettiğini ve bu konuyu takım içerisinde konuşacaklarını söyledi.

Wolff, "Sonunda Lewis bir puan kaybedebilirdi ve bu doğru olmazdı çünkü o ana kadar en hızlı tur Lewis'teydi."

"Ancak o noktada, belli bir noktaya kadar Valtteri'de de hayal kırıklığı olduğunu anlayışla karşılamalısınız. Her şey yolunda."

"Bunu, en dostane ve profesyonel bir şekilde konuşacağız." dedi.

Hamilton, takım içerisinde böyle bir mücadele yaşandığının farkında olmadığını, hızlı tur puanını takım olarak aldıkları takdirde kendisinin ya da Bottas'ın almasının sorun olmadığını söyledi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton, "Neler olduğuna dair bir fikrim yok ancak bunun gerçekten bir önemi yok."

"O puanı Valtteri alsaydı, yine iyi olurdu. Günün sonunda o hızlı tura ihtiyacımız vardı, takım olarak mümkün olduğu kadar çok puan almalıydık."

"Valtteri'nin ya da benim almam gerçekten devasa bir fark yaratmaz. Valtteri'nin durduğunu dahi bilmiyordum. Bundan tamamen habersizdim."

"Durmak benim kararımdı. O ekstra puana ihtiyacım vardı. Bunu yaptım. Bu açıdan sorun yok." dedi.

Bottas da Hamilton'un pit stopunu etkilediğinin farkında olmadığını ve hızlı turunun ilk yarısında oynadığını söyledi.

Bottas, "Dürüst olmak gerekirse arkamızdakilerle çok büyük fark vardı, bu yüzden güvenlik gerekçesiyle durmak iyi bir şeydi."

"Günün sonunda pite gelmeden yarışı çok daha hızlı bitirebilirdim ancak yine de aynısı oldu."

"İlk başta hızlı tur için pite geldiğimizi düşünmüştüm ancak arada fark vardı, bu yüzden Lewis de pite geldi."

"İlk turun ilk sektöründe zorladım, ikincide de tam gaz geçtim. Ardından benden, turun sonunda yavaşlamamı istediler. O arada biraz oynuyordum."

"Açıkçası Lewis'in o ekstra bir puana benden daha çok ihtiyacı var. O, dünya şampiyonluğu için savaşıyor. Takım olarak maksimum puanları almaya çalışıyoruz. Durum bu."

"Lewis'in de duracağını biliyordum. Böyle bir bilgi almıştım."

"Son sektörde ayağımı iyi bir şekilde gazdan çekersem, hızlı turu atacağını biliyordum." dedi.