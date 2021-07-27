Wolff: “Bottas’ın F1’de iyi bir geleceği olacağından emin olmak benim görevim”

Yaz tatilinde Mercedes, 2022 sezonunda kimin Lewis Hamilton’ın takım arkadaşı olacağına karar verecek ve Alman takım, ya Bottas’ı takımda tutmayı ya da George Russell ile anlaşmayı seçecek. Bu nedenle son günlerde, Fin pilotun adı farklı takımlarla anılıyor.

Bottas’ın F1’deki ilk takımı olan Williams’a dönmesi olasılıklardan biri arasında yer alırken, Alfa Romeo’nun da Mercedes pilotuyla ilgilendiği biliniyor.

Yine de Bottas, şu anki takımında kalmayı umut ediyor ve Mercedes, nihai bir karara varmadan hiçbir takımla resmi olarak görüşmeyeceğini belirtiyor.

Bottas’ın kariyerinin tamamında büyük bir etkisi olan Mercedes takım patronu Wolff ise Fin pilotla kontrat yenilememeleri durumunda, ona yeni bir koltuk bulmak konusunda yardımcı olacağını dile getirdi.

Wolff, “[Takımda] başka bir pilota şans vermek istersek, onun [Bottas'ın] iyi bir geleceği olacağından emin olmak benim sorumluluğum çünkü bunu hak ediyor."

"Tüm zamanların en iyi Formula 1 pilotunun takım arkadaşı oldu ve her zaman öne çıkması çok kolay değil. Yine de o harika biri." dedi.

Bottas'ın sezon başında yaşadığı zorlukların yanı sıra, Red Bull'un çok daha rekabetçi bir hale gelmesi, Fin pilotun bu yıl şampiyonluk mücadelesinde Hamilton'a destek rolü oynayacağı anlamına geliyordu.

Wolff, bir sürücünün kendi umutlarını feda etmenin asla kolay bir şey olmadığını ama Bottas'ın bunu kabul ettiğini çünkü daha büyük resmi görebildiğini söyledi.

Wolff, "Bu çok önemli çünkü istatistiksel olarak şampiyonluğu kazanma şansı Lewis'e kıyasla çok az."

"Lewis mücadelede daha önde ve bu konuda konuştuk. Bir sürücü için ne kadar zor olursa olsun, bu yılki şampiyonada hiçbir fırsatı kaybetmeye yer yok." ifadelerini kullandı.

Bottas, Nico Rosberg'in Mercedes'ten ayrılması ardından 2017'in başında Williams'tan Mercedes'e geçti ve takımdaki süresi boyunca 9 Grand Prix kazandı.

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, arrives in Parc Ferme 1 / 1 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images