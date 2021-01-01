Wolff, Bottas'ın 2021'de "daha güçlü şekilde" dönmesini bekliyor

Valtteri Bottas, 2020 Formula 1 sezonunda takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın ciddi şekilde gerisinde kaldı.

F1'deki sekizinci yılını geride bırakan Bottas, 17 yarışlık sezonda 11 podyum, iki galibiyet ve 5 pole pozisyonu aldı. Buna karşılık sezonu, COVID-19'a yakalandığı için Sakhir GP'yi kaçıran Hamilton'ın tam 124 puan gerisinde tamamladı.

Bottas sezon boyunca çeşitli şanssızlıklarla da karşılaştı ve Eifel'de motor sorunu nedeniyle yolda kaldı.

Mercedes patronu Wolff, Bottas'ın bu yıl bu kadar geride kalmasının kendisiyle ilgisi olmadığını ve 2021'de daha güçlü şekilde dönebileceğini söyledi.

Wolff, Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Valtteri bu yıl inanılmaz derecede talihsizdi."

"Bu yıl olmaması gereken birkaç lastik patlaması yaşadı. Ek olarak lider gittiği zamanlarda (Mugello) kırmızı bayraklar onun lehine değildi. Bir pilot böyle şeyler yaşadığı zaman tüm bunların neden onun başına geldiğini düşünmeye başlar. Ama Valtteri öyle değil, çünkü kesinlikle sağlam bir zihniyeti var."

“O çok kuvvetli, sağlam ve inatçı bir pilot! Tüm bunlar onu sadece daha güçlü hale getirecek. Onun için üzgünüm, çünkü üç, dört ya da beş yarış kazanabileceği ve açık ara ikinci olabileceği bir sezonda tüm bu sorunlara maruz kaldı."

"Bence doğru zihin yapısına sahip. Bu yıl kendisi adına çok zor geçen hafta sonları vardı ve her şeye rağmen bunların üstesinden geldi. Abu Dhabi'deki son yarışta gerçekten iyi bir yarış çıkardı. Sanırım sonunda potansiyelini açığa çıkardı."

"Şampiyonun belli olduğu sezonun son kısmında bile geri dönmeyi başardı. Bence bu, bir savaşçının zihniyeti." dedi.