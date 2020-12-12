Wolff, Bottas'a verdikleri telsiz mesajının detaylarını açıkladı

Q3’te Bottas’a verdiği cesaretlendirici telsiz mesajyla dikkatleri üzerine çeken Wolff şu ifadeyi kullandı: “Elindeki her şeyi ver Valtteri."

Takım patronları ve sürücüler arasında bu şekildeki telsiz konuşmalarına F1 camiası pek alışık değil. Wollf da normalde bu konuşmalara sadece zor ve zorunlu bir durum varsa dahil oluyor.

Bu alışılmadık duruma açıklık getiren Wollf,Sky F1’ konuştu: “Sıralama veya yarışlardan önce pilotlarla konuşmamız yanıltıcı ve garip olabiliyor ama bu üzerine tartıştığımız bir şeydi."

"O benden gelecek geri bildirime ihtiyacı olduğunu ve bunun her zaman iyi olduğunu söyledi.”

Geçmişte bu tür mesajların sürücülerin dikkatini dağıttığını hissettiğini söyleyen Wollf, bazen ise bunların Bottas’la arasındaki konuşma gibi cesaretlendirme açısından iyi olduğunu söyledi.

“Bu zordu çünkü daha önce böyle bir şey yapmadım, önceki tecrübelerime dayanarak bunun sürücülerin dikkatini dağıtabileceğini hissediyordum. Ama herkes farklı ve onunla iyi bir konuşma yaptık.”

“Şampiyonluk kaybedildiğinde bununla başa çıkmak açıkçası zordur. Bu yüzden o, biraz konuşalım istedi.”

İşlerin ters gittiği Sakhir GP üzerine Wollf’la uzun uzun konuştuklarını söyleyen Bottas cephesinden de bazı açıklamalar geldi.

Çevresindekilerin desteğini daha fazla hissetmesinin kendisine daha iyi geleceğini düşünen Finlandiyalı pilot şaşırtan telsiz mesajı hakkında: “İsterse bizimle her zaman konuşabilir. Son günlerde farklı şeyler üzerine sohbet ettik ve biz bir takımız. İstediğimiz gibi birbirimizi destekleriz.”

“Ve takımdaki bir kişiyi cesaretlendirip belirli sözler söylerseniz bunu gerçekten yapmış olursunuz. Bu ekipteki herkes için geçerli.” dedi.

Çeviri: Zeynep Temel