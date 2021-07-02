Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Button, 2021 sezonun bu kadar heyecanlı geçmesine şaşırmış
Formula 1 Haberler

Wolff: ''Bottas ve Russell'la ilgili gizli bir gündem yok''

Ekleyen:
, Editör

Çıkan spekülasyonlar George Russell'ın 2022 yılında Valtteri Bottas'ın yerini alacağını söylese de, Mercedes takım patronu Toto Wolff herhangi gizli bir gündeme sahip olmadıklarını söyledi.

Wolff: ''Bottas ve Russell'la ilgili gizli bir gündem yok''

Russell ve Bottas'ın Imola'da yaşadıkları kazadan sonra Fin sürücünün takımdan en yakın zamanda alınacağı spekülasyonları ortaya atılmıştı ancak sonrasında hem Bottas hem de takım patronu Wolff bu iddiaları reddetmişti.

Mercedes'in diğer sürücüsü Lewis Hamilton da Bottas'ın takım arkadaşı olarak kalması konusunu desteklemişti.

Fin sürücü 2021'deki yapılan 8 yarışın hiçbirinde ilk ikiye giremedi ve 2017 yılında Mercedes'e katıldığından beri en kötü Formula 1 sezonu başlangıcını yaptı.

Bu durum Mercedes'i endişelendirmeye başlasa da, Alman takım henüz gelecek sezon için Russell ve Bottas arasında bir seçim yapmadı.

Red Bull Ring'de basına konuşan Wolff ise durum hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Valtteri'yle konuştuğum zaman bunu açık bir şekilde yapıyorum. George'la konuştuğumda da gayet açık şekilde oluyor çünkü herhangi bir gizli gündem yaratmak istemiyoruz.''

''Gelecek için durumu değerlendirmeliyiz. Valtteri bazı iyi hafta sonları çıkardı ancak bazı kötü hafta sonları da oldu ve bu kötü hafta sonlarını en aza indirmeliyiz. Sonrasında da kararımızı vereceğiz.''

Steiermark Grand Prix'sinden önce konuşan Bottas, 2022 için yaşadığı belirsizliğin kendisi için ''yeni bir durum olmadığını'' söylemişti.

Bottas, ''Herkes bu sporun nasıl işlediğini biliyor. Eğer iyi sonuçlar çıkarırsanız, koltuk kazanırsınız. Eğer sonuç alamazsanız, takım sürücüyü değiştirme ihtiyacı hisseder ve sürücüyü değiştirir. Bu gayet basit.'' dedi.

Ancak Bottas, Hamilton'ın desteğine sahip ve İngiliz pilot takım arkadaşı hakkında, ''O harika bir takım arkadaşı, bir değişim gerektiğini düşünmüyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

paylaşım
yorumlar
Button, 2021 sezonun bu kadar heyecanlı geçmesine şaşırmış

Önceki haber

Button, 2021 sezonun bu kadar heyecanlı geçmesine şaşırmış
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?

14 s
2
Formula 1

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"

14 s
3
Formula 1

Ecclestone: "Hamilton artık en iyisi değil"

51 dk
4
Formula 1

Alonso: "F1, lastik yakmalara değil kazalara odaklanmalı"

1 s
5
Formula 1

Mercedes, neden daha çok yere basma gücü üreten bir arka kanat kullandığını açıkladı

10 s
Son Haberler
Wolff: ''Bottas ve Russell'la ilgili gizli bir gündem yok''
F1

Wolff: ''Bottas ve Russell'la ilgili gizli bir gündem yok''

11dk
Button, 2021 sezonun bu kadar heyecanlı geçmesine şaşırmış
F1

Button, 2021 sezonun bu kadar heyecanlı geçmesine şaşırmış

26dk
Ecclestone: "Hamilton artık en iyisi değil"
F1

Ecclestone: "Hamilton artık en iyisi değil"

51dk
Alonso: "F1, lastik yakmalara değil kazalara odaklanmalı"
F1

Alonso: "F1, lastik yakmalara değil kazalara odaklanmalı"

1 s
Senna filminin yapımcısı, Bernie Ecclestone belgeseli için yayın haklarını aldı
F1

Senna filminin yapımcısı, Bernie Ecclestone belgeseli için yayın haklarını aldı

1 s
Son Videolar
Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
25 Haz 2021

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Daha fazlası
Betim Aker
Sainz: ''Hamilton'ın arkasında kalmak bana 10 turluk süreye patladı'' Avusturya GP
Formula 1

Sainz: ''Hamilton'ın arkasında kalmak bana 10 turluk süreye patladı''

Ricciardo: ''Tekrar burada olduğumuz için mutluyum'' Avusturya GP
Formula 1

Ricciardo: ''Tekrar burada olduğumuz için mutluyum''

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit'' Avusturya GP
Formula 1

Raikkonen: ''Daha hızlı olmalıyım, bu kadar basit''

Çok Okunanlar Bugün

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?
Formula 1 Formula 1

Gizli kozmetik kimyasalı, Red Bull'a nasıl yardımcı oluyor?

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"

Ecclestone: "Hamilton artık en iyisi değil"
Formula 1 Formula 1

Ecclestone: "Hamilton artık en iyisi değil"

Alonso: "F1, lastik yakmalara değil kazalara odaklanmalı"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "F1, lastik yakmalara değil kazalara odaklanmalı"

Mercedes, neden daha çok yere basma gücü üreten bir arka kanat kullandığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, neden daha çok yere basma gücü üreten bir arka kanat kullandığını açıkladı

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”
Formula 1 Formula 1

Leclerc: “Bu kadar büyük bir ilerleme beklemiyorduk”

Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi
Formula 1 Formula 1

Formula 1, sprint yarışının son detaylarını da netleştirdi

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş
Formula 1 Formula 1

Red Bull'a motor tedariği yapmaya açık olan tek üretici Ferrari'ymiş

Son Haberler

Wolff: ''Bottas ve Russell'la ilgili gizli bir gündem yok''
Formula 1 Formula 1

Wolff: ''Bottas ve Russell'la ilgili gizli bir gündem yok''

Button, 2021 sezonun bu kadar heyecanlı geçmesine şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Button, 2021 sezonun bu kadar heyecanlı geçmesine şaşırmış

Ecclestone: "Hamilton artık en iyisi değil"
Formula 1 Formula 1

Ecclestone: "Hamilton artık en iyisi değil"

Alonso: "F1, lastik yakmalara değil kazalara odaklanmalı"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "F1, lastik yakmalara değil kazalara odaklanmalı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.