Wolff: ''Bottas ve Russell'la ilgili gizli bir gündem yok''

Russell ve Bottas'ın Imola'da yaşadıkları kazadan sonra Fin sürücünün takımdan en yakın zamanda alınacağı spekülasyonları ortaya atılmıştı ancak sonrasında hem Bottas hem de takım patronu Wolff bu iddiaları reddetmişti.

Mercedes'in diğer sürücüsü Lewis Hamilton da Bottas'ın takım arkadaşı olarak kalması konusunu desteklemişti.

Fin sürücü 2021'deki yapılan 8 yarışın hiçbirinde ilk ikiye giremedi ve 2017 yılında Mercedes'e katıldığından beri en kötü Formula 1 sezonu başlangıcını yaptı.

Bu durum Mercedes'i endişelendirmeye başlasa da, Alman takım henüz gelecek sezon için Russell ve Bottas arasında bir seçim yapmadı.

Red Bull Ring'de basına konuşan Wolff ise durum hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Valtteri'yle konuştuğum zaman bunu açık bir şekilde yapıyorum. George'la konuştuğumda da gayet açık şekilde oluyor çünkü herhangi bir gizli gündem yaratmak istemiyoruz.''

''Gelecek için durumu değerlendirmeliyiz. Valtteri bazı iyi hafta sonları çıkardı ancak bazı kötü hafta sonları da oldu ve bu kötü hafta sonlarını en aza indirmeliyiz. Sonrasında da kararımızı vereceğiz.''

Steiermark Grand Prix'sinden önce konuşan Bottas, 2022 için yaşadığı belirsizliğin kendisi için ''yeni bir durum olmadığını'' söylemişti.

Bottas, ''Herkes bu sporun nasıl işlediğini biliyor. Eğer iyi sonuçlar çıkarırsanız, koltuk kazanırsınız. Eğer sonuç alamazsanız, takım sürücüyü değiştirme ihtiyacı hisseder ve sürücüyü değiştirir. Bu gayet basit.'' dedi.

Ancak Bottas, Hamilton'ın desteğine sahip ve İngiliz pilot takım arkadaşı hakkında, ''O harika bir takım arkadaşı, bir değişim gerektiğini düşünmüyorum.'' sözlerini kullanmıştı.