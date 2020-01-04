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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Bottas ve Hamilton'a eşit ekipman vereceğiz"

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Wolff: "Bottas ve Hamilton'a eşit ekipman vereceğiz"
4 Oca 2020 15:50

Toto Wolff, Michael Schumacher'in rekorunu yakalama ihtimaline rağmen Lewis Hamilton lehine hareket etmeyeceklerini söyledi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 2019 yılında kariyerinin altıncı Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazandı ve artık Michael Schumacher'in şampiyonluk sayısıyla arasında bir şampiyonluk kaldı.

Şimdi genel görüş, Mercedes'in, Schumacher'i yakalaması adına Hamilton lehine hareket edebileceğiydi.

Ancak Mercedes takım patronu Toto Wolff, Hamilton lehine herhangi bir özel muamelede bulunmayacaklarını söyledi.

Wolff, Valtteri Bottas ve Hamilton'ın aynı ekipmanları alacağı konusunda net konuştu.

Wolff, "Pilotlarımıza karşı daima tarafsız olduk. Onlara eşit ekipmanlar ve adil fırsatlar sunmak istiyoruz."

"İkisi de bunu biliyor ve Mercedes'te gizli bir niyet yok, politika yok. 2020'ye tam olarak nasıl başlayacaklarını göreceğiz ve umarım Valtteri harika bir sezon geçirir. Ama elbette Lewis'i de elinden gelenin en iyisini yapması konusunda cesaretlendiriyorum. Bu sayede yedinci şampiyonluğunu yakalayabilir ve Michael’ın rekoruna ortak olabilir." dedi.

Mercedes'in patronu, 2020'de güçlü performansını devam ettirmelerini umuyor.

"2021 kolay bir hedef, 2020 ise karmaşık olacak. Şu an için takım içerisinde çok güçlü bir bağ var, çalışmak için çok güzel bir yer ve şahsen, takımdaki ilişkilerden çok memnunum, başarıda çok büyük bir rol oynuyor."

"2020 sezonunu dört gözle bekliyorum. Elimizden gelenin en iyisini vermeye, en iyi motorla ve en iyi şasiyle dönmeye, pilotları doğru ruh haline getirmeye ve başarılarımızı devam ettirmeye çalışacağız."

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