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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Bottas ve Hamilton eşit imkanlara sahip olacak"

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Wolff: "Bottas ve Hamilton eşit imkanlara sahip olacak"
Ekleyen:
, Editör
13 Haz 2020 17:13

Mercedes F1 takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas'ın bu yıl eşit imkanlara sahip olacağını söyledi.

Lewis Hamilton, 2013'ten bu yana Mercedes'te yarışıyor ve geri kalan süreçte beş dünya şampiyonluğu almayı başardı.

Valtteri Bottas ise 2017'den bu yana Mercedes'te Hamilton'ın takım arkadaşlığını yapıyor.

Hamilton ve Bottas'ın iyi şekilde anlaştığı biliniyor. Fakat Bottas, geride kalan yıllarda Hamilton'ı şampiyonluk yolunda zorlamayı başaramadı.

Bundan ötürü de genellikle kendisinin "ikinci pilot" olduğu yorumları var.

Bu konu hakkında konuşan Wolff, “Her iki sürücü de yılın başında her zaman aynı seçeneklere ve imkanlara sahip oluyorlar. Sürücülerimizin her ikisine de dünya şampiyonluğunu kazanma fırsatı sunmak istiyoruz.” dedi.

Wolff'a göre ne Red Bull ne de Ferrari'nin 1. veya 2. pilot sistemi fayda getirmeyecek.

Wolff, “Genç (Alex) Albon da kendisi için bir isim oluşturmak isteyecek."

“Bu tarz 1. ya da 2. pilot durumunun işe yarayacağını asla hayal edemezsiniz çünkü her yarış pilotunun içinde kazanma arzusu vardır."

"Aksi takdirde zaten hiçbirisi Formula 1 pilotu olmazdı." dedi.

 

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Editör Kemal Şengül

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