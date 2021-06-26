Wolff, Bottas/Russell kararını kışa kadar bekletme konusunda şaka yapmış

F1'in gündemindeki en sıcak konulardan biri de Valtteri Bottas'ın koltuğunu koruyup koruyamayacağı. Fin pilotun sözleşmesi bu sezon bitmekte. Onun koltuğunu alacağı iddia edilen George Russell'ın da bu sene sonunda kontratı bitmekte.

Bottas'ın sezona çok iyi başlayamaması ile birlikte, Russell'ın 2022'de Mercedes'de süreceğine dair söylentiler artmıştı.

Sky Sports, Russell'ın yeni 2 senelik antlaşmasının Britanya Grand Prix'sinde duyurulacağını iddia ederken, F1-Insider ve Sky İtalia da Russell'ın 2022'de Bottas'ın koltuğuna oturacağını öne sürmüştü.

Wolff, bu kararın ne zaman verileceği hakkında şunları söylemişti: "Bu konuda kış gibi karar vereceğimizi düşünüyorum. Ancak aralık ayında mı yoksa ocak veya şubat ayında mı olur bilmiyorum."

"O tarihe kadar beklememiz büyük bir olasılık çünkü biz her zaman pilotlarımıza karşı adanmış ve sadık olduk. Şu anda da bunu yapıyoruz."

Sky İtalya'ya konuşan Wolff ise "dalga geçtiğini" ve kış aylarının bu kararı vermek için çok geç olduğunu söyledi.

Wolff, "Sadece sizle dalga geçiyordum, Bunu yaptım çünkü bu soruyu çok sık soruyorsunuz. Aralık'a kadar bekleyemeyiz. Çok geç [olur]." dedi.

Bunun üzerine Wolff'a konu hakkındaki kararın Britanya Grand Prix'sinde duyurulup duyurulmayacağı soruldu. Wolff, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Çok erken. Belki de Monza [bu karar için] güzel olur. Size [Sky İtalya], güzel bir hikaye çıkmış olur."

Wolff, kışa kadar beklemese de, ne yapacağına karar vermek için biraz daha zaman ayırmak istediğini söyledi.

Wolff, “Onlar (Russell ve Bottas) Formula 1'de harika bir kariyere sahip olabilecek iki sürücü."

“Valtteri'nin bu yılki potansiyelini tam olarak görmek istiyorum. George'u da Williams için yarışırken ve mevcut durumu ele alırken gözlemlemeye devam etmek istiyorum." dedi.

Ayrıca Wolff, Bottas'ın Fransa performansını övdü ve ekledi: “Çok mutluyum. Bence zihin olarak iyi durumda. Geçen hafta iyi bir toplantı yaptık ve her şeyin elinde olduğunu biliyor.

"Bu, iyi bir haber çünkü kaderi kendi ellerinde ve bu da sadece aracı mümkün olduğunca hızlı sürmekle ilgili bir şey."