Wolff: "Bottas, pilotlar şampiyonasında feda edilebilir"

Bottas, zor bir sezon başlangıcı ardından bu sene de takım arkadaşı Lewis Hamilton’a şampiyonluk mücadelesinde meydan okuma şansını kaçırdı gibi gözüküyor.

Fin pilot, Avusturya Grand Prix’sine gelinirken pilotlar şampiyonasında Hamilton’ın 60 puan, Max Verstappen’in ise 72 puan gerisinde bulunuyor.

Bu sene şampiyonluk için mücadele eden iki ana takım Mercedes ve Red Bull olurken, Bottas ve Sergio Perez daha çok takımlar şampiyonasında rol oynuyor.

Bu sezon takımın yarış yönetiminden hoşnutsuzluğunu dile getiren Bottas, şampiyonanın büyük bir kısmında Hamilton’ın lehine verilen talimatları iyi karşılamayacağını belirtmişti.

Mercedes takım patronu Wolff’a, şampiyonluk mücadelesinde bir pilotun-yani Bottas’ın- feda edilip edilmeyeceği sorulduğunda, “Hayır, bunu söylemek için çok erken.”

“Biz yarışmak için buradayız, Mercedes bir grup yarışçı ruhlu insanda oluşuyor ve daha önce hiçbir sürücüyü, sezonun erken zamanlarında feda etmedik.”

“Eğer biri, pilotlar şampiyonluğu mücadelesinden iyice uzaklaşırsa bunu belki yapabiliriz ama bu hamlenin Mercedes’i ya da yarış takımımızı çok iyi yansıtacağını düşünmüyorum.”

Bottas'ın Mercedes ile geleceği, ciddi bir tehdit altında ve 31 yaşındaki pilot, Fransız Grand Prix'sinde ikinci bir pit stop yapmayı önermesine rağmen takımın onu dinlememesine çok sinirlendi ve takım radyosu üzerinden bu konuda öfkeli bir şekilde konuştu.

Ancak Avusturya'daki ikili yarıştan önce, Paul Ricard'daki olayın takımla olan ilişkisine zarar verdiğini reddetti.

Bottas, "Bu konuyla ilgili net olabilirim. Bu algının tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum."

“Takımla çok iyi bir ilişkim var. Aramızda herhangi bir sorun yok ve bu tür durumların olması gayet normal."

“Eminim geçmişte [takım radyosu konuşmalarının] hepsi yayınlanmamıştır. Bizi bir takım olarak bu kadar ileriye taşıyan şey her zaman açık sözlü ve hissettiklerimiz hakkında dürüst olmamız ve aynı zamanda, ilerleyebileceğimiz herhangi bir nokta olup olmadığını hissetmemizle oldu."

"Yani yeni bir şey yok ve her şey yolunda.” ifadelerini kullandı.

Valtteri Bottas, Mercedes in the Press Conference 1 / 1 Fotoğraf: FIA Pool