Wolff: "Bottas, Mercedes için çok önemli"

Bottas, Nico Rosberg'in şoke edici emeklilik kararının ardından 2017 yılında Mercedes fabrika takımına katılmıştı.

Fin pilot takıma katıldığı günden bu yana Lewis Hamilton'a karşı şampiyonluk savaşı veremedi ancak Mercedes'in takımlar şampiyonasını rahat şekilde kazanması için gereken puanları toplamayı başardı.

Fakat Red Bull'un 2021 dünya şampiyonluğu için mücadele etmesiyle beraber ikinci pilotların önemi arttı ve gelecek yıl yeni kurallar geleceği göz önüne alındığında, Mercedes'in artık mümkün olan en güçlü sürücü kadrosuna her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu düşünülüyor.

Takımın elinde iki seçenek var: ya Bottas'la devam edecekler ya da kendi genç yetenekleri George Russell ile anlaşacaklar.

Zamana zaman Russell'ın seçildiği yönünde iddialar olsa da henüz nihai karar verilmedi ve son haftalarda Bottas'ın takımda kalma şansı artmış gibi görünüyor.

Hamilton ile iyi şekilde anlaştığı için Bottas'ı takımda tutmak Mercedes için önemli olabilir ve takım patronu Toto Wolff, Fin pilotun takım çalışmasını övdü.

GPFans Global'e konuşan Wolff, Bottas'ın Mercedes'teki tüm şansını kullanıp kullanmadığı sorusuna, "Bence bunu söylemek çok sert olur."

"Monako yarışını ikinci bitirmesi gerekiyordu fakat gerçekten çok şanssızdı ve onu gerçekten hayal kırıklığına uğrattık. Bu gerçekten sert bir durum."

"Eğer takım arkadaşınız yedi kez dünya şampiyonuysa ve 100 Grand Prix kazanmışsa, bunun zor olacağı ortadadır."

"Valtteri harika bir takım oyuncusu. Şimdiye kadar birden fazla Grand Prix kazandı, 53 kez podyuma çıktı ve bu bizim için dikkate alınması gereken sağlam ve çok önemli bir nokta." cevabını verdi.

Bottas'ın takımdan ayrılması halinde Alfa Romeo ile F1'de devam etmesi bekleniyor.