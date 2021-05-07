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Formula 1 / İspanya GP Haberler

Wolff: "Bottas, F1'deki herkesi yenebilir"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes takım patronu Toto Wolff, mevcut pilotu Valtteri Bottas'a destek verdi ve iddiaları "saçmalık" olarak yorumladı.

Wolff: "Bottas, F1'deki herkesi yenebilir"

Daily Mail gazetesi geçtiğimiz günlerde Mercedes'in Valtteri Bottas'a olan güveninin büyük oranda azaldığını ve Fin pilotun sezon ortasında takımdan gönderilebileceğini iddia etmişti.

Bu iddialar pek de gerçekçi görünmüyordu ve Bottas'ın kendisi de söylentileri "saçmalık" olarak yorumladı ve bu yılı Mercedes'te tamamlayacağını belirtti.

Fin pilotun gelecek yıl ne yapacağı bilinmiyor ve genel olarak herkes Bottas'ın yerine George Russell'ın geleceğini düşünüyor.

Lewis Hamilton, mevcut kadronun "en iyisi" olduğunu düşünse de, Mercedes yönetiminin Russell'ı istediğine dair iddialar var.

Ancak Mercedes patronu Toto Wolff, OE24'e verdiği demeçte Fin pilota arka çıktı.

Wolff, Bottas'ın sezon ortasında takımdan gönderileceğiyle ilgili iddia sorulduğunda, "Bu saçmalık."

"Bottas çok iyi bir pilot ve Formula 1'deki herkesi yenebilir."

"Sürekli olarak, mesela Portekiz Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonu alarak Lewis Hamilton'dan daha hızlı olabileceğini gösteriyor."

"Fakat Hamilton, istikrarı sayesinde dünya şampiyonu olmayı hak ediyor." cevabını verdi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Editör Kemal Şengül

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