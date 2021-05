Wolff: ''Bottas bu performansı yarışta da gösterirse, şampiyonluk mücadelesine girebilir''

Dün Portimao'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Valtteri Bottas pole pozisyonunu aldı ve hemen 0.007 saniye arkasında Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton yer aldı.

Red Bull, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinden ve 2021 Formula 1 sezonunun ilk iki yarışından sonra, yılın en hızlı aracı olarak görülüyordu ancak dün Mercedes'ten daha yavaş kaldılar.

Portekiz Grand Prix hafta sonunun sıralama turlarından sonra açıklama yapan Mercedes takım patronu Toto Wolff, şu anda en hızlı araca sahip olmadıklarını söyledi ve turu silinen Red Bull pilotu Max Verstappen'in de onlardan yavaş olmadığını dile getirdi.

Wolff, ‘’En hızlı araca sahip olduğumuzdan emin değilim ancak iyi bir adım attık. Max’ın 1:18.2’lik bir turu vardı ve silindi. Belki pist limitlerini aştığında 0.1 saniye kazanmıştır, ancak daha fazlası değil. Diğer taraftan da, Valtteri’nin üçüncü bölümdeki ilk turu çok iyiydi.''

''Belki de onları sıralamalarda yakaladığımızı söyleyebilirim, ancak başa baş değiliz. İyi bir yarış aracımızın olduğunu düşünüyoruz. Birkaç hesap yaptık, simülatörde çalıştık, sorunlarımızın nerede olduğunu anlamaya çalıştık ve farkları inceledik. Sanılanın aksine, bir sihirli değneğimiz yok.’’ dedi.

Pole man Valtteri Bottas, Mercedes, is congratulated by Lewis Hamilton, Mercedes, in Parc Ferme

Fotoğraf: FIA Pool