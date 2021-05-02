Wolff: ''Bottas bu performansı yarışta da gösterirse, şampiyonluk mücadelesine girebilir''

Dün Portimao'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Valtteri Bottas pole pozisyonunu aldı ve hemen 0.007 saniye arkasında Mercedes'ten takım arkadaşı Lewis Hamilton yer aldı.

Red Bull, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinden ve 2021 Formula 1 sezonunun ilk iki yarışından sonra, yılın en hızlı aracı olarak görülüyordu ancak dün Mercedes'ten daha yavaş kaldılar.

Portekiz Grand Prix hafta sonunun sıralama turlarından sonra açıklama yapan Mercedes takım patronu Toto Wolff, şu anda en hızlı araca sahip olmadıklarını söyledi ve turu silinen Red Bull pilotu Max Verstappen'in de onlardan yavaş olmadığını dile getirdi.

Wolff, ‘’En hızlı araca sahip olduğumuzdan emin değilim ancak iyi bir adım attık. Max’ın 1:18.2’lik bir turu vardı ve silindi. Belki pist limitlerini aştığında 0.1 saniye kazanmıştır, ancak daha fazlası değil. Diğer taraftan da, Valtteri’nin üçüncü bölümdeki ilk turu çok iyiydi.''

''Belki de onları sıralamalarda yakaladığımızı söyleyebilirim, ancak başa baş değiliz. İyi bir yarış aracımızın olduğunu düşünüyoruz. Birkaç hesap yaptık, simülatörde çalıştık, sorunlarımızın nerede olduğunu anlamaya çalıştık ve farkları inceledik. Sanılanın aksine, bir sihirli değneğimiz yok.’’ dedi.

Pole man Valtteri Bottas, Mercedes, is congratulated by Lewis Hamilton, Mercedes, in Parc Ferme Fotoğraf: FIA Pool

Alman takımın patronu Wolff, Bottas'ın dün sıralama turlarındaki performansını yarışta da devam ettirdiği sürece, şampiyonluk mücadelesine geri döneceğini dile getirdi.

‘’Bence Valtteri bu tür pistlerde iyi. Gördüğünüz gibi temposu iyi, gerçekten hızlı. Bunları doğru şekilde kullanabildi ve bugün başarılı oldu. Bunu yarın da yapacak ve sonrasında mücadeleye geri girecek. Böyle devam edeceğini umuyorum.''

Fin pilotun aracının Portimao'daki sıralama turlarından önce yaşadığı problemin ne olduğu sorulduğunda Wolff şu cevabı verdi: ''Araca sıralama öncesinde neler yaptıklarına gelecek olursak, hiçbir fikrim yok. Bana söylenilene göre, vites kutusu sensörünü değiştirmişler.’’

Dünkü sıralama turlarında pek çok beklenmeyen takım ve sürücü hızlı görünüyordu. Bununla ilgili yorumları sorulan Wolff, pistten piste performans değişiklikleri olabileceğini ve her pistte beklenilen performansın gösterilemeyebileceğini söyledi.

‘’Pistten piste değişiklikler olabilir ve bu sadece Portimao’ya özel değil, buna benzer başka pistler de var. Yumuşak ve orta hamur arasında veya sürücülerin hızı arasında da bazı farklar var.''

''Esteban ve Fernando, Sebastian ve Lance, veya en barizi Lando ve Daniel arasındaki farklara bakın. Bunun sadece doğru ayarları bulmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bazı pistlerde beklenilen performansın gösterilmeyeceğini anlamamız gerekiyor.’'

Mercedes üçüncü bölümün ilk turlarında iki aracında da yumuşak hamur kullansa da, son sürüşlerini orta hamur kullanarak yapmayı tercih etti.

Bunu neden yaptıklarını açıklayan Wolff, şu ifadeleri kullandı: ‘’Hedefimiz orta hamurda 1:17.7 yapmaktı, sonrasında da üçüncü bölümde yumuşak lastiklerin nasıl sonuç vereceğini görmek istedik.''

''Yumuşak hamurlarla yaptığımız ilk turdan sonra ya yumuşak, ya da orta hamurla devam edecektik. Biz de orta hamurda karar kıldık çünkü sürelerimiz çok yavaştı, 1:18.3 yapabilmiştik. Ancak geri dönüp bakarsak, doğru kararı mı verdik? Hiçbir fikrim yok.''

''Olan oldu, son turlarda kimse bizden hızlı değildi. Daha önce de söylediğim gibi Max 1:18.2 yapmıştı ancak [turu silindiği için] sanırım 1:18.7’yle bitirdi.’’

Lewis Hamilton bu hafta perşembe günü yapılan basın toplantısında, seneye de Formula 1'e devam etmek isteyebileceğini açıklamıştı. Hamilton'la görüşmeye başlayıp başlamadıkları sorulan Wolff, henüz başlamadıklarını ancak bu yıl kararı daha erken almayı planladıklarını söyledi.

‘’İleri geri gitmiyoruz ancak dersimizi öğrendik, kararımızı bu kez Noel tatiline bırakmak istemiyoruz. Bu, kesinlikle işi çok uzatmaktı. Bence iyi bir yerdeyiz ve [Lewis’le olan] ilişkimiz de her yıl daha da güçleniyor. Tartışmalarımıza yakın zamanda başlayacağız.’’

Son olarak da gelecek sezon nasıl bir sürücü kadrosu göreceğimiz konusunda açıklama yapan Wolff, bunun daha belli olmadığını ve bu sezonki yarışlara bakmaları gerektiklerini dile getirdi.

‘’Umarım bir sabah uyanırım ve her şey yerine oturmuş olur. Bu sezon yarışların nasıl geçeceğine bakmamız gerekiyor, sonrasında da bir karar verebiliriz.’'