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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Bottas, 2021 koltuğunu Russell'a kaptırmayacak"

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Wolff: "Bottas, 2021 koltuğunu Russell'a kaptırmayacak"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, Sakhir GP'deki performansının ardından George Russell'ın 2021'de Mercedes'e geçebileceği yönündeki iddiaları, Valtteri Bottas'ın takımda kalacağını açıklayarak sonlandırmış oldu.

Sakhir GP'de Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'te yarışan Russell'ın gösterdiği süper performansın ardından Mercedes'in gelecek sene onu Bottas'ın yerine takıma getirebileceği iddia edildi. 

Ancak Wolff, Bottas'a sadık olduklarını ve Russell'ın da zamanının geleceğini söyledi.

Wolff, "Valtteri aracımızda olacak. Burada onu doğruluyorum. Valtteriyle anlaşmamız var."

"Gelecek sene yarışacak. Sadakatimi kaybetmem için beni çok hassas bir yerden sert bir şekilde vurmanız gerekiyor. İki yarış pilotuma sadığım."

"Aynı şekilde genç pilotlarımıza da sadığım. George geçen hafta sonu sıra dışı bir iş başardı. Bir gün aracımızda olmayı hak ediyor. Gelecek sene onun Williams ile bir senelik daha anlaşması var."

"George konusunda çok esnek ve uyumlu davrandılar. Bir başka hafta sonu için daha George'u Mercedes'e verdiler ve her şey bu yönde ilerliyordu. Ancak sakin ve planlı bir şekilde bunu yaptılar." dedi.

 

Wolff, Bottas'ın Sakhir GP hafta sonunda Russell'ın "kaybedeceği bir şeyi olmadan" yarışması nedeniyle zor bir hafta sonu geçirdiğini kabul etti.

Wolff, "Valtteri'nin durumunu anlayabiliyorum. Aşırı hızlı ve 7 dünya şampiyonluğu kazanmış bir takım arkadaşına sahip. Ancak Valtteri gerçekten harika performanslar sergiledi."

"Avusturya'daki ilk yarışı kazandı ve birçok kez pole pozisyonunu aldı. Kırmızı bayraklar ya da lastik patlatma gibi durumlar olmasaydı, daha fazla yarış kazanacaktı."

"Ve sonra, kötü şans sürecin gerçekten bir parçası olduğunda tekrar kaybetmek perişan hissettirir ve bu bakımdan, pilotlar bazen işlerin aleyhine gittiğini hissettiği sürece girebilir."

"Geçen hafta sonu tamamen George'un hafta sonuydu. Onun kaybedecek bir şeyi, Valtteri'nin ise kazanacak bir şeyi yoktu."

"Bu açıdan, onunla iyi bir konuşma yaptık. Akıllıca bir konuşma oldu. Onunla aniden konuşmaya başladığım bir evreka anı gibi değildi. Sadece durumuyla ilişki kurabildim ve birbirimizle daha fazla konuşmak istediğimize karar verdik. " dedi.

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Bu konuşmanın ardından Wolff, sıralamaların son bölümünde doğrudan Bottas'ın telsizine bağlanarak onu motive edecek şeyler söyledi.

Wolff, "Her pilot farklıdır. Takip ettiğimiz katı dahili protokoller var. Yarış pilotu olduğum dönemde yarışa başlamadan önce kokpite eğilip elimi sıkan adamlardan rahatsız olduğumu hatırlıyorum."

"Bu açıdan, takımla birlikte her zaman pilotlara uygun bir şekilde kurallar belirleyeceğiz. Bu yüzden yarıştaki kritik olaylar haricinde asla telsize bağlanmam."

"Ancak Valtteri ile iletişimi nasıl iyileştirebileceğimizi konuştuğumuzda, eğlenmek için araç sürerken dahil, daha açık konuşmalar ve daha açık iletişim olması gerektiğini hissettiğini söyledi."

"Ben de ona 'Bundan emin misin? Aracı sürerken rahatsız etmek istemem.' dedim. Bunun üzerine 'Hayır, hayır. Bunu istiyorum' dedi. Bir süredir bunu düşünüyordum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Adam Cooper

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