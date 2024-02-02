Wolff: "Bono, Hamilton'ın ayrılacağını duyunca '1 Nisan şakası mı?' diye sordu"

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, 2024 sezonunun ardından Mercedes'ten ayrılarak Ferrari'ye geçiş yapacak.

İngiliz pilotu bu haberi çarşamba günü Mercedes'e bildirirken, Toto Wolff bugün çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılırken yanında mühendisi Peter Bonington yani Bono'yu da götüreceği konuşuluyordu.

Bu konuda konuşan Wolff, "Bence bu, önümüzdeki aylarda herkesin yapması gereken bir tartışma olacak."

"Bono ile konuştuğum kadarıyla öyle."

"Bu kararı ona söylediğimde bana '1 Nisan şakası mı?' diye sordu. Bu ileride tartışacağımız bir konu." diye yanıt verdi.

Wolff, Hamilton'ın "değişime ihtiyaç duyduğu için" takımdan ayrıldığını da ekliyor.

"Söylediği şey, değişime ihtiyacı olduğunu hissettiğiydi."

"Bunu anlayabiliyorum. Sanırım 12 yıldır birlikteyiz. Başka bir takımda, bu kadar uzun süre yarışan başka birisi var mı bilmiyorum."

George Russell, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Takım Müdürü ve CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: James Sutton / Motorsport Images

"Muazzam başarılar elde ettik. Fikrimizi paylaştık ve kısa süreli bir sözleşme imzalamaya karar verdik."

"Hem onun için hem de bizim için fırsatlar olabilirdi. Bu nedenle, bence dikkate alınan hususlardan biri de Ferrari ile uzun vadeli bir sözleşme imzalama ve kariyerinin sonunda gerçekten büyük bir adım atma fırsatıydı."

"Fırsatın orada mı yoksa bizimle mi daha iyi olduğu hakkında konuşmadık çünkü bunu söyleyemezsiniz."

"Günün sonunda en başarılı sürücü o. Birlikte sansasyonel bir dönem ve yolculuk geçirdik. Bu hem tarih kitaplarına hem de Mercedes tarih sayfalarına geçecek bir şey."

"Fakat biz Mercedes Formula 1 takımıyız. Dünyanın en iyi otomobil markasıyız. Tarihi olan bir takımız ve kariyeri açısından bu bölümü yüksek bir seviyede bitirmek istiyoruz."

"Size yeni bir başarı dönemi inşa edeceğimizin sözünü verebilirim. Önümüzdeki yıllarda daha fazla zafer, daha fazla dünya şampiyonluğu alacağız."

"Lewis'in Mercedes'te geçirdiği bu çok ama çok güzel günleri de bu şekilde hatırlayacağız."

Hamilton'ı Ferrari'ye kaptırmayı bekleyip beklemediği sorusuna Wolff, "Evet, çünkü her yarış pilotu kırmızı araçta olmayı hayal eder. Bunun bir gün gerçekleşmesinin heyecan verici olacağını daha önce birçok kez konuşmuştuk."

"Ancak yıllar geçtikçe Mercedes'te kalmanın ve kariyerini burada tamamlamanın gurur duyulacak bir şey olduğu sonucuna vardık."

"Fakat ister Ferrari ister başka bir takım olsun, değişim olasılığını hiçbir zaman göz ardı etmedim."

"Yani durum bu. Bu gerçek beni hiç şaşırtmadı. Belki zamanlama şaşırttı ama bunu anlıyorum."

"Bu, takımın ileriye dönük çıkarlarını korumak içindi."

Neden Hamilton'la kısa vadeli bir anlaşma imzaladığı sorusuna Wolff, "O zaman, bunu neden yaptığımızı biliyorduk. Bunun nedeni ona seçenekleri açık bırakmak ve aynı zamanda 2024'ün sonunda bazı sürücülerin uygun hale gelmesi ve -birkaç hafta önce imza atanlar da dahil olmak üzere- heyecan verici bir durumla karşı karşıya olmamızdı."

"Yani bu zamanlama, altı hafta daha erken olsaydı, daha fazla fırsat olabilirdi ama durum bu. Ancak 2025 ve sonrası için sürücü piyasası çok ilginç. Artık geleceğe bakmamız gerekiyor."

"George'un yanında kimlerle yarışabiliriz? En iyi kombinasyon nedir? Bence sürücüler açısından seçenekler var. Bu aşamada 'bunu şu zaman yapacağız' gibi bir taahhütte bulunmak istemem çünkü acele etmek istemiyorum." cevabını verdi.