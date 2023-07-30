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Wolff: "Bizim dominasyonumuzda en azından birbiriyle savaşan iki pilotumuz vardı"

Mercedes patronu Toto Wolff, Red Bull'un dominasyonunun kendilerine kıyasla daha sıkıcı olduğu görüşünde.

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Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, on stage

Red Bull bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışları kazandı ve arka arkaya 12 yarışlık galibiyet istatistiğiyle tüm zamanların rekorunu kırdılar.

Red Bull'un dominasyonu, Mercedes'in kırılacak rekor bırakmadığı 2014-21 yılları arasındaki başarılarının ardından geldi.

Mercedes özellikle turbo hibrit motorlar döneminin başında çok baskındı fakat Nico Rosberg ve Lewis Hamilton arasında zaman zaman şampiyonluk mücadeleleri olmuştu.

Toto Wolff, bundan ötürü Mercedes dominasyonunun Red Bul kadar sıkıcı olmadığını iddia ediyor.

Wolff, "Dominasyonumuz benzer miydi yoksa avantajımız bundan daha mı azdı bilemiyorum, sanırım aynı şekilde olduğumuz yıllar vardı. Fakat en azından birbiriyle savaşan iki aracımız vardı."

"Bu da herkes için biraz eğlenceye neden oluyordu."

"Şu anda böyle bir durum söz konusu değil. Bu yüzden sık sık bunun bir meritokrasi olduğunu söylüyorum."

"Mücadele etmek de bizim elimizde. Bu kadar büyük bir fark bekliyor muyduk? Kesinlikle beklemiyorduk. Bence son güncelleme adımıyla birlikte, yeni bir avantaj daha yakaladıkları ortada."

"Yine de bu beni her zaman şu noktaya götürüyor: İşimize dört elle sarılmalı ve mümkün olan en iyi işi yapmalıyız." dedi.

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