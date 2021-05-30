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Formula 1 Haberler

Wolff: ''Değişikliklerin bizi yavaşlatamayacağını kanıtlamak istiyoruz''

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, yapılan kural değişikliklerinin, Mercedes'i yavaşlatmayacağını kanıtlamak istediklerini ve bu değişiklikler sayesinde kendilerine yeni hedefler koyabileceklerini söyledi.

Wolff: ''Değişikliklerin bizi yavaşlatamayacağını kanıtlamak istiyoruz''

Mercedes, 2014 yılında turbo hibrit dönemi başladıktan beri tüm Sürücüler ve Takımlar şampiyonluklarını kazandı ancak bu dönemin son yılında, Max Verstappen ve Red Bull'dan gelen bir tehdit altındalar.

Wolff, 2022 yılında gelecek yeni kuralların Mercedes'in dominasyonunu bitirmek için getirildiği yorumları yapılsa da, Alman takımın kazanmaya devam etme konusunda çok motive olduğunu söyledi.

Wolff, Frankfurter Allgemeine Zeitung'a verdiği demeçte şunları söyledi: ''Her yıl daha da iyi olmayı çok iyi başarabilen bir takımı motive etmek çok zor.''

''Bunu başka sporlarda da görebiliyorsunuz. Kendinize her zaman yeni amacınızın ne olduğunu sormalısınız.''

''Yeni kural değişikliği buna çok yardımcı oldu. Bu değişikliklerin bizi yavaşlatamayacağını kanıtlamak istiyoruz. 2014'ten beri şampiyonluklar için savaşmayı ve 2017 ile 2019 yıllarında kural değişikliklerine rağmen şampiyonlukları kazanmayı başardık.''

''Bu yıl bile, sıralamaları değiştirmek amacıyla, kurallarda bir değişiklik yapıldı.''

''Bu bize, diğer takımlarla kıyaslandığında, çok performans kaybettirdi. Tur başına 0.5 saniye, belki de daha fazla kaybettik.''

''Bu bir gerçek. Formula 1'in hak sahiplerinin olabildiğince rekabetçi bir şampiyona sunmak konusunda istekli olmalarını anlıyorum.''

''Aynı takımın ve sürücünün yıllarca domine etmesi kimse için iyi değil. Her üst düzey sporda olduğu gibi, Formula 1'in de çeşitlilik ve tahmin edilebilir olmamaya ihtiyacı var.''

''Dünya şampiyonluğu son yarışta kadar bir puan farkla belirlense harika olurdu.''

''Bizi sportif olarak yavaşlatmaya çalışıyorlar. Biz de bundan en iyisini çıkarmaya çalışıyoruz. Bir açıdan yeni hedefler belirleyebilmek için buna ihtiyacımız vardı.''

Red Bull, 2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın, Bakü'de düzenlenecek olan altıncı yarışına, Mercedes'ten bir puan önde gidiyor.

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Editör Betim Aker

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