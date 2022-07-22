Wolff: "Birinci antrenmandaki performansımız pek iç açıcı değildi"

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Mercedes, sezona zor bir başlangıç yaptıktan sonra son yarışlarda Red Bull ve Ferrari ile arasındaki farkı kapatmak için zorlamaya başladı ve dört podyum elde etti.

Paul Ricard pistinin pürüzsüz doğasının da, takımın dalgalanma sorunuyla mücadelesine yardımcı olması bekleniyordu.

George Russell, Fransa GP öncesi 1. antrenman seansını dördüncü sırada tamamlarken, Lewis Hamilton'ın yerine "genç sürücü" olarak piste çıkan Formula 2 ve Formula E şampiyonu Nyck de Vries ise yarım saniye geride dokuzuncu oldu.

Seans hakkında konuşan Wolff, Pirelli lastiklerini "optimum tutuş aralığına" getirmekte zorlandıklarını söyledi.

Birinci antrenman seansının ardından konuşan Wolff, "Olmak istediğimiz yer burası değil."

"Çok fazla parça deniyoruz ama şu anda tempomuz eksik."

"Henüz ilk günler ama 1. antrenmandaki performansımız pek iç açıcı değildi. Yeterince şey çıkaramıyor gibiyiz."

"Bazı kıyaslamalar yapacağız ve öğleden sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.

Nyck de Vries, Mercedes W13 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Wolff, Mercedes'in bu hafta sonu getirdiği güncellemeler hakkında, "Tabanda ve taban kenarında, işleri biraz daha iyi hale getirecek küçük aerodinamik modifikasyonlar var." dedi.

Wolff, seansın başında Hamilton'ı garajın arkasında otururken gördüğünde şaşırdığını söyledi.

Hamilton'ın araçta olmayışından bahseden Wolff, "Biraz kafam karıştı!"

"Garaja geldim ve koltuğuma oturdu. Ben de 'neden araçta değilsin?' diye düşündüm ve sonra fark ettim..." dedi.

Wolff, yedi kez dünya şampiyonunun garajdaki rolünden de bahsetti.

Avusturyalı, "Nyck'e koçluk yaptı."

"Telemetri konusunda ona yardımcı oldu ve bunu görmek oldukça ilginçti." dedi.