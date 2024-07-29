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Formula 1 Belçika GP

Wolff: "Bir tur daha olsaydı takım emirlerini kullanmayı düşünebilirdik"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Belçika Grand Prix'sinin son turlarında Mercedes takım arkadaşlarının arasında yaşanan mücadeleye dair açıklamalarda bulundu.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Toto Wolff, Belçika GP'si bir tur daha uzun olsaydı Mercedes'in galibiyeti korumak için George Russell ve Lewis Hamilton'ın yer değiştirmesini düşüneceğini açıkladı.

Pazar günkü Belçika Grand Prix'si yavaş bir tempoda başlamış olabilir ancak George Russell'ın tek pit stop stratejisi ile takım arkadaşı Lewis Hamilton'dan liderliği alarak onun iki pit stop stratejisine karşı zafer kazandığı yarışta son anlarda heyecan yaşandı.

Hamilton, çok daha taze lastiklerle yarışıyordu ve yarışın sonlarına doğru Russell'a yaklaştı, Mercedes pit duvarı ise takım arkadaşlarına yarışma özgürlüğü verdi.

Mesaj basitti: “Sadece birbirinize bolca alan verdiğinizden emin olun.”

Ancak Hamilton takım arkadaşına atak bile yapamadı çünkü Russell soğukkanlılığını göstererek çizgiyi yarım saniye önde geçti.

Ancak takım arkadaşları son turlarda kanat kanada yarışırken, Oscar Piastri dokuz turda beş saniye fark kapatarak Hamilton’a DRS mesafesine kadar yaklaştı.

Üçlü, yarışı yalnızca 1.173 saniye farkla bitirdi.

Wolff, yarış bir tur daha uzun olsaydı Mercedes'in Russell ve Hamilton'ın yerlerini değiştirerek galibiyeti koruyabileceğini itiraf etti, çünkü Russell yine de takım arkadaşıyla podyumda yer alacaktı.

Wolff, medyaya Mercedes'in Piastri'nin hızını göz önünde bulundurarak takım emirlerini kullanmayı düşünüp düşünmediği sorulduğunda,

“İlk başta değil.”

“Ama muhtemelen bir tur daha atmış olsaydık, bu bir değerlendirme konusu olabilirdi çünkü birinci sırayı koruyabilirdik ve George üçüncü sırada bitirebilirdi.”

“Ama bu kararı almak zorunda kalmadığımız için mutluyum.” dedi.

Ne yazık ki, Russell'ın aracı minimum 798 kg ağırlığın 1.5 kg altında bulunduğu için teknik bir ihlal nedeniyle diskalifiye edilince İngiliz pilot yarış zaferini kaybetti.

Ancak Mercedes, 2022 Brezilya’dan bu yana ilk 1-2 sonucunu kaybetmiş olmasına rağmen, dört yarışta üçüncü zaferini elde ederek altı yarışlık podyum serisini uzattı.

Wolff, bu durumdan heyecan duymuyor.

“Ayaklarımızı yere sağlam basmalıyız.”

“Performansta dalgalanmalar var, kesinlikle tarafımızda olumlu bir eğilim görüyorsunuz. Diğer bazı takımlarda ise olumsuz bir eğilim görüyorsunuz.”

“Sezonun ikinci yarısının nasıl geçeceğini önceden tahmin etmemiz gerektiğini düşünmüyorum.”

“Bence bu zorlu bir mücadele. Her şeyini veren dört takım var. Bu yüzden dikkatli bir şekilde iyimser olabiliriz. Ama bunu kanıtlamalıyız, on yarış daha var.” dedi.

Mercedes hâlâ Takımlar Şampiyonası'nda dördüncü sırada olmasına rağmen, Ferrari ile üçüncülük mücadelesinde puan farkını kapatmaya devam ediyor ve fark 79 puana indi.

George Russell, Mercedes F1 W15

George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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