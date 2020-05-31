Wolff: "Bir sorun varsa insanları suçlamak yerine sorunun kendisine odaklanmak gerekiyor"

Toto Wolff, 2013'ten beri Mercedes'in takım yönetiminde yer alıyor ve son altı yılda altı şampiyonluk yaşamayı başardılar.

Speedweek.com'a özel bir röportaj veren Wolff şöyle dedi: "Formula 1'den önce finans endüstrisindeydim ve oradayken yetenekli insanları bir araya getirmekten sorumluydum. Yani yetenekli çalışanları bulmam gerekiyordu. Kazandığım deneyim, F1 -takımı- gibi performans odaklı bir organizasyonda bana çok yardım etti."

"Birlikte çalıştığım insanlardan en çok değişikliklere uyum sağlayabilmelerini bekliyorum. Bu, bir takımın başarısı için kilit faktörlerden bir tanesidir. Darwinizm prensibine göre ne en güçlü olan hayatta kalır, ne de en zeki olan. Değişime en çok adapte olabilen hayatta kalır. Bu krizle baş etmek zorundayız. Yeniden düşünmek, yeni şeyler bulmak zorundayız. Değişen duruma adapte olmak zorundayız. Bunların çoğunu en zor günlerimizde öğreniyoruz. Bir sorununuz varsa ve bunun için birisini suçlamak yerine, sorunun kendisini analiz ediyorsanız, kuruluşunuz acı verici bir deneyimden güçlenerek çıkar."

"Liderlik kelimesinden hoşlanmıyorum. Başarılı bir organizasyonda herkesin sorumluluklar ve kararlar alması, daha sonra da bunun için harekete geçmesi gerektiğine inanıyorum. Bu yüzden asla sadece bir yönetici yoktur, bir sürü vardır. Mercedes olarak her zaman sadakat, yaptığımı şey konusunda şeffaflığımız var. Her zaman samimiyiz, birbirimizi güçlendiriyoruz. Bir organizasyon olarak başarılı olmak istiyorsanız, tüm bu değerleri içselleştirmeniz gerekiyor."

"Bir liderde olması gereken en önemli şey, kendinizi bir başkasının yerine koyabilme yeteneğidir. Birlikte çalıştığınız insanlarla samimi şekilde ilgilenmeli, her birinin güçlü ve zayıf yönlerini anlamalısınız. Astlarınıza güvenmek ve yetenekli insanlara fırsat vermek de önemli."

"COVID-19 küresel bir mücadele ve bizi dünyadaki diğer şirketler gibi etkiledi. Kimse bunun için hazırlanmamıştı ve birisi bize altı ay önce iki aylık süreyle her şeyi kapatacağımızı ve tüm endüstrinin neredeyse tamamen duracağını söylemiş olsaydı buna inanmazdık. Bununla başa çıkmak için şimdi yeni kuralları kabul etmeli ve bunlara adapte olmalıyız. Herkesin motive olmasını sağlamak o kadar da kolay değil, çünkü mevcut koşullar sadece işimizi değil, aynı zamanda özel hayatımızı da etkiliyor. Ama iletişimi sürdüren mükemmel bir ekiple çalıştığım için şanslıyım."