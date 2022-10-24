Wolff: "Bir noktada kazanacağımızı düşünmüştüm"

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Lewis Hamilton, Amerika GP'de iyi bir performans sergiledi ve yarışın son bölümünde liderliğe kadar yükseldi.

Ancak Max Verstappen, pit stoplarda büyük vakit kaybetmesine rağmen son bölümde İngiliz sürücüyü yakaladı ve yarışı kazandı.

Mercedes patronu Toto Wolff, "Lewis güçlü bir yarış çıkardı ve her şeyini ortaya koydu"

"Yarışın belli bir noktasında Lewis altı saniye öndeydi ve rakiplerimiz arayı kapatamayacak gibi görünüyordu. Bu yüzden galibiyet için iyi bir şansımız olduğunu düşündüm."

"Ne yazık ki araç sert lastiklerde yeterince iyi değildi ve elimizde yeni set orta hamur da yoktu. Buna rağmen bir noktada zafer oldukça gerçekçi görünüyordu."

"Sonrasında Max'ın Charles'ı geçmesi ve Lewis'in onunla aynı tempoyu sergileyememesiyle, geçişe karşı koymak mümkün değildi."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, sprays Champagne from the podium Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Belki de hafta sonu başlamadan önceki beklentilerimiz biraz yüksekti fakat genel olarak pozitif bir hafta sonuydu."

"İstikrarlı şekilde gelişiyoruz ve burada ileriye doğru bir adım daha attık. Şu anda momentumumuz yükselen bir hisse senedi kadar iyi. Yine de bilirsiniz, burada inişler de çıkışlar da olabilir."

"Sırada sabırsızlıkla beklediğimiz ve mevcut performansımızı göstermeye devam edebileceğimizi umduğumuz Meksika var. Kağıt üstünde aracımıza uygun bir pist olmalı ama bu sezon öğrendiğimiz üzere, hangi piste gidersek gidelim, nerede olduğumuz konusunda hep bir tahmin edilemezlik var." dedi.

Wolff, aynı zamanda takımlar şampiyonluğunu kazanan Red Bull için de şunları söyledi: "Red Bull ve Honda'yı takımlar şampiyonluğunu kazandıkları için tebrik ediyorum."

"Dün Dietrich Mateschitz'le alakalı aldığımız üzücü haber göz önüne alındığında, bugün şampiyonluğu garantilemeleri çok yerinde oldu."

"Bu hafta sonu bizim için ileriye doğru iyi bir adımdı ve performans cesaret vericiydi."

"Red Bull'un hâlâ önümüzde olduğuna şüphe yok ama bence onlara ve Ferrari'ye yaklaşıyoruz. Bu da bizim için olumlu bir sonuç."

"Austin'e bir güncelleme getirdik ve bunun araç performansına yansıdığını gördük."

Son olarak George Russell'ın olayıyla ilgili de, "Açıkçası George için talihsiz bir başlangıç oldu. Carlos'la temas yaşadı ve bana göre bu bir yarış olayıydı." dedi.