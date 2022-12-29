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Formula 1 Haberler

Wolff: "Bir gün zorluklarla karşılaşacağımızı biliyorduk"

Mercedes patronu Toto Wolff, 2022'de yaşadıkları zorluklardan dolayı hayal kırıklığı yaşasa da, 2023'ün daha iyi geçeceğinden şüphe duymuyor.

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Wolff: "Bir gün zorluklarla karşılaşacağımızı biliyorduk"
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2022, turbo hibrit motorlar dönemine bakıldığında Mercedes için en kötü yıldı ve buna rağmen bir yarış kazanıp üçüncü olmayı başardılar.

Mercedes'in yıl boyunca kaydettiği ilerleme etkileyiciydi ve ortaya koydukları çaba Mercedes patronu Toto Wolff'un da övgüsünü aldı.

Ancak Wolff, yine de yıldan çıkarılması gereken çok ders olduğu görüşünde.

Wolff, "Bu yıl benim için işler ilginç bir hal aldı çünkü öncesinde çok başarılı bir dönem geçirmiştik, arka arkaya sekiz şampiyonluk kazanmıştık. Fakat bir gün zorluk yaşayacağımızı hep biliyorduk.

"Bu yıl olup bitenleri hemen anlayamadık. Bazı rakiplerimizin araçları çok güçlüydü. En zoru da aracın dalgalanma sorununu anlayabilmemiz için aylara ihtiyaç duymamızdı, aslında geçen sezon bu nedenle çok başarısızdı."

"Fakat unutmayalım ki zor zamanlar her zaman en öğretici olanlardır ve eğer yeniden başarılı olabilirsek, geçmişte kalan her şeyi biraz daha farklı kılacak."

"Eminim ki geçen sezon, bir takım yöneticisi olarak benim için profesyonel gelişim anlamında çok önemliydi."

"2022'nin muhasebesini yaptığımızda, bu sezonun en kötüsü olduğunu düşünebiliriz, ki hissiyatımız da bu yönde. Doğru tutum da bu. Ancak buna rağmen şampiyona üçüncüsü olduk, neredeyse Ferrari'yi yakaladık, yarış kazanmayı başardık ve ondan fazla kez podyuma çıktık."

Wolff şöyle devam etti: "Önümüzdeki sezon ne olursa olsun, başarımızı artırmak adına temeli daha da kuvvetlendirmeliyiz."

"Umarım gelecek yıl bize geçen sezondan daha fazla pozitiflik getirir."

"Her halükarda, Brackley ve Brixworth'ta çalışan herkesin, mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için elinden geleni yapacağına söz verebilirim."

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