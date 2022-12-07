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Wolff: "Binotto ile aramızda çok olay yaşandı, Mercedes'e geçmesi imkansız"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Ferrari'den ayrılmaya hazırlanan Mattia Binotto'nun Mercedes'e katılacağı iddialarını reddetti.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Altay Gök
Wolff: "Binotto ile aramızda çok olay yaşandı, Mercedes'e geçmesi imkansız"
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Son dört sezon boyunca diğer takımlarla nispeten ılımlı bir siyaset yürüten Binotto, buna rağmen 2019 sezonunda Wolff ile Ferrari güç ünitesinin yasallığı konusundaki endişeler nedeniyle birtakım tartışmalar yaşadı.

Abu Dhabi GP'sinden birkaç gün sonra takım patronluğu görevinden istifa eden Binotto'nun yeni rotası henüz belli değil. Kendisinin birkaç takımla görüşme halinde olduğu biliniyor, ancak eskisi gibi mühendis rolüne mi döneceği, yoksa takım patronu olarak devam etmek mi istediği belirsiz.

Beyond the Grid podcast'ine konuşan Wolff, yaşadıkları tartışmalara rağmen Binotto ile iyi anlaştıklarını itiraf ediyor.

Wolff, "Binotto'nun büyük bir baskı altında olduğu her zaman açıktı. Ferrari takım patronluğunu bırakıyorsanız, kenarda iyi bir sözleşmeniz olmalı."

"Kaçınılmaz olan gerçekleşti, ancak kendisi düşündüğümden daha uzun süre görevde kaldı." dedi.

Binotto'nun deneyiminden faydalanma olasılığının ilgi çekici olup olmadığı sorulan Wolff, bu ihtimali kesin bir şekilde reddetti.

Wolff, "Hayır, bence son iki yılda aramızda bunu imkansız hale getirecek kadar fazla olay yaşandı."

"Diğer takımlarla ilgili bir şey söyleyemem. Ama Mattia'nın Formula 1'in içini dışını iyi bildiği kesin, belki başka bir takımda bir rol bulur." dedi.

Alfa Romeo's Frederic Vasseur has been tipped as Mattia Binotto's successor at Ferrari.

Alfa Romeo's Frederic Vasseur has been tipped as Mattia Binotto's successor at Ferrari.

Photo by: FIA Pool

Ferrari'de Binotto'nun yerini kimin alacağı sorusu da belirsizliğini korumakta. Bu görev için en güçlü aday Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, hatta bazı kaynaklar kendisinin birkaç gün içinde açıklanmasını bekliyor.

Yeni takım patronunun sahip olması gereken özelliklerden bahseden Wolff, "Motor sporlarını, belki de Formula 1'den daha fazlasını anlamanız gerekiyor."

"F1 öyle bir disiplin ki; yönetmelikler, yönetim organı, ticari hak sahipleri, yarışmacılar, hepimiz temelde padok isimli bir kafeste kilitlenmiş durumdayız. Dolayısıyla politik olarak zeki olmanız gerekiyor."

"F1 oldukça niş ve uzmanlık gerektiren bir ortam. Spor hakkında ne kadar çok şey bilirseniz, o kadar iyi olur. Ama tek numara bilen bir midilli olmak da istemezsiniz."

"İyi bir takım patronu olabilir, ancak ticari olarak ya da dışarıda olup biten hiçbir şeyden anlamayabilirsiniz." dedi.

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