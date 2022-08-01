Wolff: “Beyin hasarı riski, FIA’nın dalgalanma konusunda adım atması gerektiğini gösteriyor”

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FIA’nın, 2023 teknik düzenlemeleri değiştirmek ve araçların zıplamasını önlemeye yardımcı olmak için taban kenarlarını 25 mm yükseltme yönündeki hamlesi, yeni araç planlarının gereksiz ve pahalı bir şekilde yeniden tasarlanma ihtimalinden memnun kalmayan birçok takımın hoşuna gitmedi.

FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, durumu daha iyi anlamak ve sonuç olarak hangi önlemlerin uygulanması gerektiğini belirlemek için son iki hafta sonu boyunca tüm takımların ve sürücülerin görüşlerini aldı.

Bazı takımlar tabanın 10 mm yükseltilmesini tercih etse de Ben Sulayem’in uzlaşmacı bir çözümü kabul edeceği kesin değil ve FIA’nın orijinal planla devam etmesi durumunda potansiyel bir yasal sıkıntı yaşayabileceği konuşuluyor.

Mercedes, FIA’nın bu konudaki tutumunu memnuniyetle karşılayan takımlardan biri. Takım patronu Wolff, Hungaroring’de cumartesi günü Ben Sulayem’le yaptığı toplantıda kendisine gösterilen bir tıbbi raporun, yaklaşımı hafifletmemek için ihtiyaç duyulan tek kanıt olduğunu belirtti.

Wolff, “Herhangi bir yönde lobicilik olduğu konuşuluyor, ancak temel olarak ne hakkında konuşuyoruz?”

“FIA, dalgalanmayla ilgibi tıbbi bir çalışma başlattı. Doktorların dedikleri şeyin özeti, 1-2 Hz’lik frekansın birkaç dakikadan uzun sürmesinin beyin hasarına yol açabileceği. Biz ise birkaç saat boyunca 6-7 Hz üzerinde etkiye maruz kalıyoruz.”

“Yani cevap çok kolay: FIA bu konuda bir şeyler yapmalı.” dedi.

Ancak FIA sağlık raporunun kanıtlarına rağmen, takımların hepsi gelecek sene için gerçek bir güvenlik endişesi olduğuna ikna olmamış durumda.

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Ferrari, takımların 'Aerodinamik Dalgalanma Metriği' (AOM) içerisinde kalmak zorunda kalacağı Belçika Grand Prix’sinde yürürlüğe girecek planların en kötü dalgalanmalardan kurtulmak için yeterli olacağına inanıyor.

Ferrari yarış direktörü Laurent Mekies bu konuda, “Güvenlik konusunda konuşurken çok dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum.”

“Böyle bir konuyu toplantı odasında en son tartıştığımızda ve konu halo ile ilgiliydi.”

“Gelecekte tartışılacak birkaç önemli konu var: takla barları ve birkaç diğer şey. Bu yüzden bunu, dalgalanma için durumun nasıl daha iyi hale getirilebileceği konusunda FIA ve takımlarla yaptığımız görüşmelerden ayırmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda, Spa için gelen teknik direktif iyi bir iş.” dedi.

Dalgalanma son yarışlarda bir sorun olmasa da Wolff, sorunun tamamen ortadan kalktığını düşünmenin yanlış olacağını düşünüyor.

Wolff, “Hâlâ, FIA’nın ve bizim bir şeyler yapmamız dışında başka seçeneği olmadığına temelden inanıyorum.”

“Spa’da veya geleneksel bir yarış pisti kadar pürüzsüz zemini olmayan diğer pistlerde dalgalanma olmasını istemiyorum. Bir şey yapmadığımızda da insanların bize ‘Artık çok geç’ demesini istemiyorum.”

“Son birkaç yarışta hiç dalgalanma ve zıplama yaşamadık. Ancak bu sayılmaz. Çünkü Silverstone, Paul Ricard ve Avusturya zaten zıplama yaşadığımız pistlerden değil.” dedi.