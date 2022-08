Wolff: “Beyin hasarı riski, FIA’nın dalgalanma konusunda adım atması gerektiğini gösteriyor”

FIA’nın, 2023 teknik düzenlemeleri değiştirmek ve araçların zıplamasını önlemeye yardımcı olmak için taban kenarlarını 25 mm yükseltme yönündeki hamlesi, yeni araç planlarının gereksiz ve pahalı bir şekilde yeniden tasarlanma ihtimalinden memnun kalmayan birçok takımın hoşuna gitmedi.

FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem, durumu daha iyi anlamak ve sonuç olarak hangi önlemlerin uygulanması gerektiğini belirlemek için son iki hafta sonu boyunca tüm takımların ve sürücülerin görüşlerini aldı.

Bazı takımlar tabanın 10 mm yükseltilmesini tercih etse de Ben Sulayem’in uzlaşmacı bir çözümü kabul edeceği kesin değil ve FIA’nın orijinal planla devam etmesi durumunda potansiyel bir yasal sıkıntı yaşayabileceği konuşuluyor.

Mercedes, FIA’nın bu konudaki tutumunu memnuniyetle karşılayan takımlardan biri. Takım patronu Wolff, Hungaroring’de cumartesi günü Ben Sulayem’le yaptığı toplantıda kendisine gösterilen bir tıbbi raporun, yaklaşımı hafifletmemek için ihtiyaç duyulan tek kanıt olduğunu belirtti.

Wolff, “Herhangi bir yönde lobicilik olduğu konuşuluyor, ancak temel olarak ne hakkında konuşuyoruz?”

“FIA, dalgalanmayla ilgibi tıbbi bir çalışma başlattı. Doktorların dedikleri şeyin özeti, 1-2 Hz’lik frekansın birkaç dakikadan uzun sürmesinin beyin hasarına yol açabileceği. Biz ise birkaç saat boyunca 6-7 Hz üzerinde etkiye maruz kalıyoruz.”

“Yani cevap çok kolay: FIA bu konuda bir şeyler yapmalı.” dedi.

Ancak FIA sağlık raporunun kanıtlarına rağmen, takımların hepsi gelecek sene için gerçek bir güvenlik endişesi olduğuna ikna olmamış durumda.

George Russell, Mercedes W13, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Lando Norris, McLaren MCL36, Lewis Hamilton, Mercedes W13, the rest of the field at the start

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images