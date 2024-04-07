Wolff: "Berbat ilk bölüm bütün umutlarımız bitirdi"
Avustralya'dan puansız ayrılan Mercedes, Japonya'ya en hızlı dördüncü takım olarak geri döndü, Mercedes takım patronu Toto Wolff ilk bölümün bütün umutlarını bitirdiğini söyledi.
LAT Images
Mercedes, Avustralya'da iki aracıyla yarış dışı kalmış ve puansız ayrıldığı bir hafta sonu geçirmişti.
Turbo hibrit çağında oldukça başarılı bir karnesi olan Mercedes, yer etkili araçlarla bu başarısını devam ettirememişti.
Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, sezona kötü bir başlangıç yaptıktan sonra Suzuka'daki agresif ayar değişikliğiyle hafta sonundan memnundu.
Sabah saatlerinde koşulan yarışta 7. sıradan başlayan Hamilton, yarışı 9. sırada tamamlarken George Russell 9. başladığı yarışı 7. sırada tamamladı.
Mercedes'in turbo hibrit çağındaki başarılarına gönderme yapılarak bu yıl için de başarılı geçip geçmediği sorusuna takım patronu Toto Wolff, "Hayır, bugün onlardan biri değildi."
"Başladığımız yerde bitirdik ve çok zordu. Süper hızlı bir ikinci ve üçüncü stintimiz vardı ve podyum için yarışabilirdik ama berbat bir ilk stint bütün umutlarımızı bitirdi."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
"Bunun nedenini bulmamız gerekiyor." dedi.
Yarışın ilk turunda çıkan kırmızı bayrağın ardından ikinci startta Mercedes ikilisi sert lastiklerle başladı. Sert lastikle devam etmeleri tek pit stop stratejisini düşündüklerini gösterdi.
Tek pit stop stratejisinden ne zaman vazgeçtikleri sorulduğunda Wolff, "Bence başlangıçta yapılacak doğru şeydi çünkü tur zamanları açısından oldukça istikrarlı görünüyordu."
"Doğrudan rakiplerimizden çok fazla geride kalmıyorduk. Ama sonra aniden tur başına iki saniye ve ya iki buçuk saniye geriye düşmeye başladık. O anda bunun uzun sürmeyeceği belliydi." dedi.
Nerelerde hızlı olmak istedikleri sorulduğunda Wolff, "Tüm pistlerde hızlı olmamız gerekiyor."
"Sıcaklık veya pist düzeni konusunda bahane bulamayız, bunları çözmeliyiz."
"Bu bizim için canlı bir test, bazı şeyleri büyük ölçüde değiştirdik ve bu sonuca yansımıyor ama bence araç daha hızlı hale geliyor." dedi.
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