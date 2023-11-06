Wolff: "Benim için 'kabul edilemez' Brezilya GP, F1'deki en kötü hafta sonumdu"

Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'daki rekabetçi yarışların ardından 2022 yılında yarış kazandıkları tek pist olan Brezilya'ya giden Mercedes, yine güçlü bir hafta sonu geçirmeyi umuyordu.

Ancak Lewis Hamilton ve George Russell, hem tek tur hem de yarış temposunda çok epey geride kalmalarının ardından bu yılki en kötü hafta sonlarından birisini geçirdiler.

Russell, Grand Prix'de geriye düşmeden önce sprintte dördüncü olurken, Hamilton sprintte yedinci, pazar günü ise ancak sekizinci olabildi.

Yarışta Mercedes motorlu McLaren ve Aston Martin podyuma çıkarken, Mercedes pilotlarının neredeyse tur yiyecek konumda olması şaşırtıcıydı.

Wolff, hafta sonu gösterilen performans eksikliğinin kafa karıştırıcı olduğunu söyledi.

"Performansı dalgalanmaları oluyor ama neredeyse en hızlı takım olmaktan sekizinci sıraya düştüğümüz dalgalanmalar yaşamıyoruz. Şahsen bu benim son 13 yıldaki en kötü hafta sonum."

"Çok şaşırtıcı ve kabul edilemez. Biz düzgün bir yapıya sahip, sağlam bir takımız ve bu hiç de sağlam bir takıma benzemiyordu."

"Art arda üç yarışı güçlü ikinciliklerle bitiriyorsunuz, Max'e meydan okuyorsunuz fakat bir hafta sonra çok uzak kalıyorsunuz. Bunun doğru olmadığına inanıyorum."

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Mechanics of the Mercedes AMG team work on the car of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, on the grid before the race

Sürüş yüksekliği

Mercedes, Brezilya'da neden bu kadar kötü bir performans sergilediğinin basit bir cevabı olmadığı görüşünde. Ancak Wolff, sürüş yüksekliği konusunda çok muhafazakar davrandıklarını ve bunun da bir faktör olabileceğini söyledi.

Hamilton'ın -Austin'de- taban tahtasındaki aşınma nedeniyle diskalifiye edilmesinin ardından, takımın bu hafta sonu muhafazakar davrandığı tahmin ediliyor.

Wolff, "Aracı çok yüksekte çalıştırdık... Fakat performans açısından kötü bir hafta sonu geçirmemizin ana nedeni bu değildi."

"Daha ziyade mekanik anlamda temel bir yanlışlık var. Sorun arka kanat değil ama aracın daha yükseğe ayarlanması da değil, çünkü bir ya da iki milimetreden bahsediyoruz. Bu elbette performansa denk gelir ama yaşananların tam açıklaması olamaz." dedi.

Mercedes bir yıl önce Brezilya'da en doğru ayarları bularak duble yapmıştı. Bir yıl sonra ise işler tamamen değişmiş durumda.

Wolff, bu durumun takımın 12 ay içinde araç hakkında hiçbir şey öğrenemediği anlamına gelip gelmediği sorulduğunda, "Elbette şaşırtıcı. Gerçekten hızlı, en iyi dengeye sahip ve sürücülerin mutlu olduğu bir araçtan kâbusa uyandık. Bu nasıl mümkün olabilir bilmiyorum."

"Ne oldu? Doğru olmayan ne? Önümüzdeki birkaç gün içinde araçları analiz ettiğimizde, onları ayarlama şeklimizde mekanik bir sorun olduğunu ya da başka bir şey yapıldığını öğrenirsek şaşırmam. Fakat şimdilik bilmiyorum." cevabını verdi.