Wolff: "Benim için 'kabul edilemez' Brezilya GP, F1'deki en kötü hafta sonumdu"

Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'daki rekabetçi yarışların ardından 2022 yılında yarış kazandıkları tek pist olan Brezilya'ya giden Mercedes, yine güçlü bir hafta sonu geçirmeyi umuyordu.

Ancak Lewis Hamilton ve George Russell, hem tek tur hem de yarış temposunda çok epey geride kalmalarının ardından bu yılki en kötü hafta sonlarından birisini geçirdiler.

Russell, Grand Prix'de geriye düşmeden önce sprintte dördüncü olurken, Hamilton sprintte yedinci, pazar günü ise ancak sekizinci olabildi.

Yarışta Mercedes motorlu McLaren ve Aston Martin podyuma çıkarken, Mercedes pilotlarının neredeyse tur yiyecek konumda olması şaşırtıcıydı.

Wolff, hafta sonu gösterilen performans eksikliğinin kafa karıştırıcı olduğunu söyledi.

"Performansı dalgalanmaları oluyor ama neredeyse en hızlı takım olmaktan sekizinci sıraya düştüğümüz dalgalanmalar yaşamıyoruz. Şahsen bu benim son 13 yıldaki en kötü hafta sonum."

"Çok şaşırtıcı ve kabul edilemez. Biz düzgün bir yapıya sahip, sağlam bir takımız ve bu hiç de sağlam bir takıma benzemiyordu."

"Art arda üç yarışı güçlü ikinciliklerle bitiriyorsunuz, Max'e meydan okuyorsunuz fakat bir hafta sonra çok uzak kalıyorsunuz. Bunun doğru olmadığına inanıyorum."

Mechanics of the Mercedes AMG team work on the car of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, on the grid before the race