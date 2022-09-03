Wolff: "Bence kesinlikle pole pozisyonu için savaşıyorduk"

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Mercedes, Zandvoort'ta şu ana kadar güçlü bir görüntü çizdi ve Alman ekibin sıralama turlarında neler yapacağı merak ediliyordu. Mercedes seans boyunca güçlü durdu ancak Lewis Hamilton, Q3'teki son turunda iyi bir dereceyle gelirken Sergio Perez'in sebep olduğu sarı bayrak nedeniyle turunu bırakmak zorunda kaldı.

Wolff, Hamilton turunu bitirebilseydi nerede olurlardı bilmiyor fakat ona göre, bugün "kesinlikle pole pozisyonu için savaşıyorlardı".

"Perez'in spini olmasaydı nerede olurduk? Kendi araç verilerimizde buna çok baktık. Perez'in spininden önce 0.1sn gelişmiş şekilde geliyorduk, kaçıncı sırada çıkardık bilmiyoruz. Ancak kesinlikle pole pozisyonu için savaştığımızı düşünüyoruz."

"Bu güzel bir his, daha fazlasını istiyoruz. Bence pole'de ya da o seviyelerde olabilirdik."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Macaristan'da pole alınmasının ardından, Spa'da sıralama turlarında 1.8 saniye geride kalınmıştı ve şimdi Zandvoort'ta yeniden hızlı bir W13 görüyoruz. W13'ün neredeyse her hafta sonu farklı davranması ve farklı performans göstermesi, Mercedes'in kafasını fazlasıyla karıştırıyor ve gelişimi de zorlaştırıyor.

Wolff, W13'ün neredeyse her hafta sonu değişik bir performans göstermesi hakkında şunları söylüyor: "Durum bazen çok enteresan oluyor çünkü Spa gibi zor hafta sonları, genellikle size en büyük ipuçlarını veriyorlar."

"Spa'da sıralama turlarında oldukça kötü yenilmiştik, yarış günü ise tünelin sonunda ufak bir ışık gördük. Giderek her şeyi daha iyi anlıyoruz ve Spa'da öğrendiklerimizin ardından bu yarışın bizim için daha iyi geçeceğini tahmin etmiştik."

"Şimdi buradayız ve bence rekabetçi bir sıralama aracına sahiptik. İkinci antrenman seansındaki yarış simülasyonuna bakarsak, yarışta da hızlı bir aracımız var. Yani tahminlerimiz doğruydu. Bence bunu ileriye taşımalıyız. Peki bizim için ileri doğru gideceğimiz doğru yol ne? Bu, mevcut konseptimiz için ne anlama geliyor?"

"Yavaş ve her şeyi anlamış olmaktansa, hızlı ve aklı karışmış olmayı tercih ederim."

"Düşük sürüş yüksekliğinde gittiğinde fazlasıyla yere basma gücü üreten bir araç geliştirdik. Bazen aracı yere istediğiniz kadar yakın yarıştıramıyorsunuz çünkü zemine çarpıyorsunuz. Durum bu kadar basit."

"Zemine çarptığınız için araç ayarlarında bazı tavizler vermeniz gerekiyor ve bu tavizler sizi ya yavaş virajlarda ya da hızlı virajlarda bitiriyor. Bu yüzden de tur boyunca sizi mutlu edecek o tatlı noktayı bulamıyorsunuz."

"Mesela burada yüksek hızlı viraj komplekslerinin çoğunda rekabetçiyiz ama 7. virajda Ferrari ve Verstappen'e zaman kaybediyoruz. Aracın zayıflığı orası. Yani aracı her yerde [her türlü virajda] çalışacak şekilde ayarlayamıyoruz."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images