Wolff: “Ben ne yapıyorsam, aynısını Allison da yapabilir”
Mercedes motor sporları direktörü Toto Wolff, yerine geçebilecek insanların da iyi bir yapabileceğini düşündüğü için, işini düzgün yapamamaktan korkmuyor.
Mercedes motor sporları direktörü Wolff, Deep Dive ile gerçekleştirdiği röportajda görevleri ve ekip arkadaşları hakkında konuştu. Wolff, teknik şef James Allison ve operasyon şefi Rob Thomas’ı övdü.
Wolff, “Eğer birimiz hastalanırsak, çok fazla seyahat edersek ya da özel sorunlarla veya projelerle uğraşmamız gerekirse, işleri her zaman devam ettirebildik. Ve bu, beni çok gururlandırıyor.” dedi.
Avusturyalı yönetici, çok fazla seyahat ediyor ve başka şeylere odaklanması gereken günler oluyor. Wolff bu konuda, “Böyle durumlar olduğunda James’i ya da Rob’u arıyorum ve ‘Önümüzdeki 48 ya da 72 saat boyunca müsait olmayacağım, çünkü şunu veya bunu yapmam gerekiyor.’ diyorum.”
“Hedeflere ulaşmak için yol gösterirseniz, onların da benim kadar iyi bir iş yapacaklarını biliyorum. Bu çok huzur verici ve rahatlatıcı bir his.” şeklinde konuştu.
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Wolff: “Ben ne yapıyorsam, aynısını Allison da yapabilir”
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