Wolff: "Belki de Russell, Williams'ta bir yıl fazla kaldı"

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Pazar günü Interlagos'ta ilk Grand Prix zaferini elde eden Russell, bunun öncesinde Cumartesi günkü sprint yarışını da kazandı.

Mercedes'e Lewis Hamilton'la birlikte dubleyi getiren Russell, aynı zamanda Alman üreticinin geçen yılki Suudi Arabistan GP'den bu yana devam eden galibiyetsizlik serisine de son verdi.

Russell, bu yılın başında Mercedes'e katılmıştı ve takıma gelirken "geleceğin yıldızları" arasında görülüyordu. Bu zafer de yorumları destekler nitelikte oldu.

2017'den bu yana Mercedes'in genç programının bir bir parçası olan İngiliz pilot, 2019'da Williams ile F1'e adım atmadan önce GP3 ve Formula 2 şampiyonluklarını kazanmıştı.

Brezilya Grand Prix'sindeki zaferinin ardından Russell'ın yükselişini değerlendiren Wolff, sözlerine İngiliz sürücüyle yaptığı ilk görüşmeyi anarak başladı.

Wolff, "Yarış sonunda takım elbiseli ve kravatlı şekilde, powerpoint sunumu yapmak için içeri giren 16 yaşındaki o genç halini düşündüm."

"Yeni genç sürücü programımızda yarış kazanan ilk kişi o. Lewis uzun zamandır burada ve genç akademimizde yetişen isimler arasında en başarılı olanı o."

George Russell, Williams Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

"Russell, buraya geldikten altı yıl sonra, bir F1 yarış galibi oldu. Biz her zaman büyük hedefler koyduk. GP3'ü kazanmalısınız, F2'yi kazanmalısınız ve o bunu çaylak sezonlarında başardı."

"Sonrasında Williams'ta, sahip olabileceği en iyi eğimi aldı ve hatta belki bir yıl fazla kaldı."

"Fakat her halükarda bugün için en önemli şey onun bir yarış galibi ve bunu hak eden bir yarış galibi olması." dedi.

Mercedes 2016 sonunda Nico Rosberg'in emekli olmasının ardından Valtteri Bottas ile anlaşmış ve Fin pilot bu yıla kadar Hamilton'ın takım arkadaşı olmuştu.