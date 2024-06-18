Wolff: "Bazıları şimdiden 2026 motorunda geride kaldı"
Mercedes patronu Toto Wolff, bazı motor üreticilerinin 2026 F1 motorunun gelişiminde geride kaldığını iddia ediyor.
Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Formula 1, 2026 yılında elektrik gücünün önemli oranda arttırılacağı ve sürdürülebilir yakıtlara geçileceği yeni nesil hibrit güç ünitelerine geçiş yapacak.
Yeni motorların gelişimi tüm hızıyla devam ediyor ve Mercedes takımının patronu Toto Wolff, bazı rakiplerin şimdiden dezavantajlı durumda olduğunu belirtiyor.
2026 F1 motor düzenlemelerinde değişiklik yapmak için artık çok geç olduğunu söyleyen Wolff, "Güç ünitesinden bahsediyorsak, konseptte değişiklik yapmak için tren artık çoktan kalktı."
"Bu aşamada zaten geride olduklarını düşünen üreticiler var. Diğerleri ise iyi durumda olduklarını söylüyor."
"Bu, yönetmeliklerde değişiklik yaşandığında sıkça karşılaşılan bir durum."
"Şasi söz konusu olduğunda, konseptte hâlâ bazı değişiklikler olabilir. Ancak motorlarda artık değişiklik olmayacak."
"Gelişim süreci çok ileri bir noktaya geldi." dedi.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, Mark Webber watch as Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, passes
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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