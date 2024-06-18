Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 İspanya GP

Wolff: "Bazıları şimdiden 2026 motorunda geride kaldı"

Mercedes patronu Toto Wolff, bazı motor üreticilerinin 2026 F1 motorunun gelişiminde geride kaldığını iddia ediyor.

Ezel Tan
Güncel:
Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Formula 1, 2026 yılında elektrik gücünün önemli oranda arttırılacağı ve sürdürülebilir yakıtlara geçileceği yeni nesil hibrit güç ünitelerine geçiş yapacak.

Yeni motorların gelişimi tüm hızıyla devam ediyor ve Mercedes takımının patronu Toto Wolff, bazı rakiplerin şimdiden dezavantajlı durumda olduğunu belirtiyor.

2026 F1 motor düzenlemelerinde değişiklik yapmak için artık çok geç olduğunu söyleyen Wolff, "Güç ünitesinden bahsediyorsak, konseptte değişiklik yapmak için tren artık çoktan kalktı."

"Bu aşamada zaten geride olduklarını düşünen üreticiler var. Diğerleri ise iyi durumda olduklarını söylüyor."

"Bu, yönetmeliklerde değişiklik yaşandığında sıkça karşılaşılan bir durum."

"Şasi söz konusu olduğunda, konseptte hâlâ bazı değişiklikler olabilir. Ancak motorlarda artık değişiklik olmayacak."

"Gelişim süreci çok ileri bir noktaya geldi." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, Mark Webber watch as Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, passes

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, Mark Webber watch as Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01, passes

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Brad Pitt'in oynadığı F1 filmi 2025'in Haziran ayında vizyona girecek
Sonraki haber Sainz: "Boş koltuğu olan tüm takımlar bana teklif yaptı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

Formula 1
İspanya GP
Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"
Honda, Joan Mir'in kontratını iki yıl daha uzattı

Honda, Joan Mir'in kontratını iki yıl daha uzattı

MotoGP
Honda, Joan Mir'in kontratını iki yıl daha uzattı
Norris: "Düzenli olarak galibiyet savaşı vermek istiyoruz"

Norris: "Düzenli olarak galibiyet savaşı vermek istiyoruz"

Formula 1
İspanya GP
Norris: "Düzenli olarak galibiyet savaşı vermek istiyoruz"

Son Haberler

Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"

F1 Formula 1
İspanya GP
Ted Kravitz: "Ocon ve Bearman'ın 2025'te Haas'ta yarışacağından %99 eminim"
Toyota sorunlar olmasaydı LeMans'ı kazanacak hıza sahip olduğunu düşünüyor

Toyota sorunlar olmasaydı LeMans'ı kazanacak hıza sahip olduğunu düşünüyor

LM24 Le Mans
Le Mans 24 Saat
Toyota sorunlar olmasaydı LeMans'ı kazanacak hıza sahip olduğunu düşünüyor
Fernandez, MotoGP takımlarından teklif gelmemesi halinde Moto2'ye geri dönmeyi düşünmüyor

Fernandez, MotoGP takımlarından teklif gelmemesi halinde Moto2'ye geri dönmeyi düşünmüyor

MGP MotoGP
Fernandez, MotoGP takımlarından teklif gelmemesi halinde Moto2'ye geri dönmeyi düşünmüyor
Mercedes, sorunlu 2024 F1 aracı W15'i nasıl evcilleştirdi?

Mercedes, sorunlu 2024 F1 aracı W15'i nasıl evcilleştirdi?

F1 Formula 1
Mercedes, sorunlu 2024 F1 aracı W15'i nasıl evcilleştirdi?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye