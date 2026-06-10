Wolff: “Barselona, aracı her bakımdan sınayan bir pist”

2026 sezonunun ilk altı yarışında rakiplerine karşı üstünlük sergileyen Mercedes, aynı başarıyı Barselona’da da sürdürmeye odaklanıyor.

Sezon açılışını George Russell ile kazandıktan sonra geriye kalan zaferleri Kimi Antonelli’nin elde ettiği takım, İtalyan genç yeteneğin üst üste beş pol pozisyonu ve beş galibiyetlik serisiyle şampiyonluğun en güçlü adaylarından.

Ancak takım patronu Toto Wolff, son dönemdeki bu üstünlüğe rağmen henüz kesin sonuçlar çıkarmak için erken olduğunu düşünüyor.

Katalonya Pisti'nin, sezon öncesi yapılan ilk testlerden bu yana takımın ne kadar mesafe kat ettiğini görmek açısından önemli bir sınav olacağını belirten Avusturyalı yönetici şunları söyledi: "Barselona, çok daha geleneksel ve dolayısıyla aracı tam anlamıyla temsil eden, onu gerçekten her bakımdan sınayan bir pist.”

Toto Wolff, Mercedes Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Uzun bir düzlüğe, ayrıca yüksek, orta ve düşük hızlı virajların karışımına sahip. Bu yüzden Monako'nun ardından, saf performansımızı çok daha net değerlendirmemizi sağlayacaktır.”

“Getirdiğimiz son güncellemeleri daha iyi anlayabileceğimiz ve gridin geri kalanına kıyasla tam olarak nerede durduğumuzu göreceğimiz ilk hafta sonu burası olacak.”

“Aracın değişken koşullara nasıl tepkiler vereceğini ve elimizdeki paketin performansını şu ana kadar ne kadar açığa çıkarabildiğimizi anlamamız gerek.”

“O ana kadar, son yarışlara bakarak erkenden büyük çıkarımlar yapmamak konusunda temkinli olmalıyız."

Pilotlarının garaj içi dinamiklerine de değinen Wolff, şampiyona lideri Antonelli’nin yakaladığı muazzam özgüven rüzgarının farkında olduğunu ancak George Russell’ın da bu şanssız döngüyü kıracak potansiyele sahip olduğunu belirtti: "Kimi doğal olarak Monako’dan büyük bir özgüvenle ayrıldı.”

“Ancak asıl odak noktamız, bu yükselişin üzerine koyarak Barselona’da da işimizi en iyi şekilde yapmaya devam etmek olmalı."

Toto Wolff, Mercedes Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“George içinse son yarışlar istediği gibi gitmedi ama bu da yarışmanın bir parçası.”

“Kendisi zihinsel olarak inanılmaz güçlü bir pilot, bize hangi seviyede performans sunabileceğini çok iyi biliyoruz ve etrafında doğru insanlar da var.”

“Hedefimiz son derece basit: Her şeyi sıfırlamak, önümüzdeki hafta sonuna odaklanmak ve onun performansını yeniden ortaya koymasını sağlamak."