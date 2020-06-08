Wolff: "Bahreyn ve Abu Dhabi yarışı kesin gibi"

Formula 1'de 2020 sezonunun ilk sekiz yarışı açıklandı. Fakat Avrupa'dan sonra ne olacağı henüz bilinmiyor.

Şu anda özellikle Avrupa ve Orta Doğu dışındaki ülkelerle ilgili çok büyük bir belirsizlik var.

Azerbaycan ve Singapur GP'nin iptaline kesin gözüyle bakılırken, Meksika, Brezilya ve Amerika GP'nin durumu belirsiz.

Mercedes F1'in patronu Toto Wolff, özellikle Abu Dhabi ve Bahreyn dışındaki pistlerin durumunun belirsiz olduğunu söyledi.

Wolff, "Sekiz yarışlık sağlam bir Avrupa takvimine sahip olmamız iyi bir şey. Orta doğudaki iki yarışın (Bahreyn ve Abu Dhabi) yıl sonuna kadar doğrulanacağını ve açıklanacağını düşünüyorum. Sonrasında durumun her ülkede nasıl ilerlediğini görmemiz gerekecek."

"Bu, hareketli bir hedef. Umarım sonbaharda iyi bir denizaşırı takvimimiz olabilir."

"Yeni takvim ve koronavirüs, bizim için yeni zorluklar yaratıyor."

"Dayanıklılığın ilk yarışlarda temel bir role sahip olacağını düşünüyorum. Araçlar doğrudan Avustralya'daki konteynırların içinden geliyor. Çünkü test tezgahında test edecek çok fazla zamanımız yoktu."

"İlk yarışlarda neler olacağını göreceğiz. En hızlı ve en dayanıklı pakete sahip takımın dünya şampiyonu olacağına inanıyorum." dedi.