Wolff, Bahreyn GP öncesinde takımına güveniyor

Mercedes, sezon öncesi testlerinde dengesiz bir araca sahipti ve testlerin ardından Red Bull kadar hızlı olmadıklarını iddia ettiler.

Ancak takım, testlerden sonra yoğun çalışmalar gerçekleştirdi ve Toto Wolff, Bahreyn GP öncesinde hafta sonu için "sabırsızlandığını" dile getirdi.

Wolff, "Genel olarak bizim için üç günlük zorlu bir testti. W12, rakiplerimizin araçları kadar istikrarlı, öngörülebilir veya etkili değildi. Red Bull, hem uzun hem de kısa sürüşlerde güçlü görünüyordu. Ancak bunlar birer test ve her zaman olduğu gibi gerçek performanstan emin olmak çok zor."

"Kesin olan bir şey varsa, tepki verme yeteneğimizi kanıtlamamız gerektiğidir. Testin üçüncü gününün ardından başımızı önümüze eğdik ve sadece birkaç gün içinde Bahreyn'e nasıl daha güçlü dönebileceğimizi anlamaya çalıştık."

"Bu araçlar, seleflerinden bazı parçalar alsalar da, yorumlanması ve üstesinden gelinmesi gereken bazı önemli kural değişiklikleri de var. Bütçe sınırı nedeniyle çalışma şeklimizi de değiştirmek zorunda kaldık. Ancak daha önce olduğu gibi en çok zorlandığımız zaman bir şeyler öğreniyoruz."

"Bu ekibin en büyük gücü sahip olduğu çalışanlar ve değerledir. Zorlu bir testten sonra daha güçlü şekilde döneceğimizi gayet iyi biliyorum. Bu yeni ve heyecan verici sezonun başlangıcını, kaydedebileceğimiz ilerlemeyi ve Bahreyn'de ne kadar başarılı olacağımızı görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.