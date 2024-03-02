Wolff: "Ayar değişiklikleri sıralama performansımızı etkiledi"

Mercedes'in perşembe günkü ikinci antrenman seansında ilk iki sırayı elde etmesi, akıllara takımın 2024'te rekabetçi olup olmayacağı sorusunu getirmişti.

Cuma akşamı gerçekleşen sıralama turlarında George Russell lider Max Verstappen'in 0.3 saniye gerisinde 3. olurken, takım arkadaşı Lewis Hamilton 9. oldu.

Mercedes takım patronu, Hamilton'ın bu denli geride kalması hakkında şunları söyledi: "Bugünkü ayar değişiklikleri bu performansa sebep oldu."

"Başlangıçta belki de performanstan çok fazla kesinti yaptık ve yarınki yarış için feda ettik diye düşündük, ama George'la oldukça iyi bir performans elde ettik."

"Hâlâ bu araç hakkında bir şeyler öğreniyoruz. Tabii ki dün daha iyi görünüyorduk ama aracı yarınki yarış için iyi bir noktaya getirdik, en azından bunu umuyoruz."