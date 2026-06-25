Wolff: "Avusturya'ya getirdiğimiz güncellemeler performans ve dayanıklılık odaklı"

Mercedes, son yarış olan Barselona GP'de sezonun ilk Grand Prix mağlubiyetini aldı. Yarışı Lewis Hamilton kazanırken, 20 saniye geride George Russell ikinci oldu ve podyumu Lando Norris tamamladı.

Şampiyona lideri Kimi Antonelli ise yarışın bitimine beş tur kala, W17’de yaşanan elektrik arızası nedeniyle yarış dışı kaldı. Antonelli, o sırada takım arkadaşı Russell ile ikincilik mücadelesi veriyordu.

Barselona’daki Hamilton zaferi, şampiyonada Antonelli'nin liderliğini 41 puana düşürürken Mercedes, takımlar şampiyonasında Ferrari'nin 72 puan önünde yer alıyor.

Toto Wolff, takımın bu duruma yanıt vermesi gerektiğini ve bunun Avusturya'da gerçekleşeceğini belirtti.

Wolff şöyle konuştu: "Barselona, mevcut performansımız için bir referans oldu ve ilk altı yarışı kazandıktan sonra bizi gerçeklerle yüzleştirdi."

Toto Wolff, Mercedes Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

"Görüyoruz ki rakiplerimiz hızlı bir şekilde fark kapattı. Bizim de buna bir karşılık vermemiz gerekiyor."

"Her iki şampiyonluk için de mücadele içindeyiz ancak sezon sonunda zirvede olmak istiyorsak gelişmeliyiz.”

"Şu ana kadarki en büyük zayıf noktamız dayanıklılık oldu."

"Son yarışlarda iki araçta da çok fazla puan kaybettik. Eğer temiz hafta sonları çıkaramazsak rakipler bunu fırsata çevirir."

Avusturyalı takım patronu, Mercedes'in Red Bull Ring'e performans ve dayanıklılık odaklı birkaç güncelleme getireceğini de açıkladı.

"Gelişim çalışmalarımız durmuyor. Bu hafta sonu Avusturya'ya hem performansı hem de dayanıklılığı artırmaya odaklanan birkaç güncelleme getireceğiz. Farklar çok küçük ve Spielberg'de pistin kısa olması nedeniyle daha da kritik olacak."

"Son yarışlara kıyasla daha iyi bir hafta sonu geçirmek zorundayız. Ancak maksimumumuzu ortaya koyarsak zafer için mücadele edebileceğimizi biliyoruz."