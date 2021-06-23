Wolff: "Avusturya'da maksimum seviyede zorlayacağız"

İlk dört yarışın üçünü kazanan Mercedes, son üç yarışın hiçbirisini kazanamadı ve Red Bull'un peş peşe zaferlerinin ardında şampiyonada geriye düştü.

Mercedes, belki de turbo motorlar döneminde ilk kez bu kadar güçlü bir rakibe sahip ve Fransa'da bir kez daha Red Bull'un kazanması, Alman üreticinin gerçekten geride olduğuna dair görüşleri artırmış oldu.

Mercedes patronu Toto Wolff, bu hafta sonu yapılacak Steiermark GP öncesi verdiği demeçte, ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklarını söyledi.

Wolff şöyle dedi: "Bu sezon taraftarlardan, takım çalışanlarına ve sürücülere kadar herkes koltuklarının kenarında duruyor. Fransa'da ilk dört araç arasında bir başka yoğun mücadele ile heyecan verici bir yarış vardı. Bu meydan okuma, takımdaki herkesin keyif aldığı bir şey."

"Zaferi kaçırmanın hayal kırıklığı yaratan o hissi kalktıktan sonra Fransa'dan çıkarabileceğimiz çok sayıda pozitif şey vardı. İkinci ve dördüncü olarak iyi puanlar topladık. Fabrikadaki ve pistteki takım çalışanlarımızın sıkı çalışması sayesinde aracımızın hızı Monako ve Bakü'ye kıyasla cesaret verici şekilde daha iyiydi."

"Ancak önümüzde gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu ve daha fazla fırsat geleceğini bilmemize rağmen böyle bir sezonda her bir puan çok önemli olacak ve fark yaratacak. Son birkaç yarışta masanın üzerinde puanlar bıraktık."

"Fransa'da olanları konuştuk ve gelişme şansına sahip olduğumuz alanları belirledik. Şimdi her şey tüm bu alanları Avusturya'da yapılacak önümüzdeki iki yarışta geliştirmeye odaklanmakla ilgili olacak ve umarım pozitif momentumu ardımıza alabiliriz. Neyse ki bunu yapmak için bir sonraki fırsatı uzun süre beklememiz gerekmiyor ve bu kararlılığı, takımın her bir üyesinde görebiliyorum."

"Avusturya, geride kalan yıllarda bizim için zor bir pist oldu fakat geçen sene orada iyiydik. Bunu söylerken, bu yıl durumun çok farklı olduğunu biliyoruz. Zaman kazanma konusunda daha az fırsatın olduğu çok hızlı bir turu var ve pist çok kısa. Farklar çok az olacak ve bu yüzden maksimum saldırı modunda olacağız!"