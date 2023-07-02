Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz"
Mercedes patronu Toto Wolff, takımın Avusturya'daki performansının kafalarını karıştırdığını söylüyor.
Monako'ya getirilen güncelleme paketiyle çıkışa geçen Mercedes, Barselona ve Montreal'de çok iyi görünmüştü.
Fakat Avusturya'da iki pilot birden problem yaşadı ve bu da takımı hayal kırıklığına uğrattı.
İlk altının dışında kaldıkları hafta sonunun ardından konuşan Toto Wolff, şöyle dedi: "Takım için gerçekten çok zor bir gündü."
"Son zamanlarda olumlu bir ivme yakalamıştık fakat burada istediğimiz hızda değildik."
"Aracımız bugün çok hızlı değildi. Bizim için duygusal olarak yaralayıcı bir yarış olduğunu söylemem lazım çünkü son yarışlarda çok iyi bir trend yakalamıştık ve her şey iyi giderken böyle bir yarış geçirmek zorlayıcı oldu."
"Nedenine dair hiçbir fikrimiz yok. Bugün tempo yoktu ve nedenine dair henüz bir ipucu yok."
"Hafta sonunun tamamı zordu. Her iki sürücü de ilk seanstan itibaren araçla boğuştu. Cuma gününden itibaren tempo eksikliği yaşadığımızı ve aracı hızlandıramadığımızı gördük."
"Sorunları detaylıca analiz etmemiz gerekecek. Bu hafta sonunu kapsamlı şekilde değerlendireceğiz ve ileriye bakacağız."
Wolff, son yarışlara kıyasla neden bu kadar geride kaldıkları sorusuna, "Durum pistten piste oldukça ilginç şekilde değişiyor; bazen Red Bull'un ana rakibi oluyoruz, bazen de geride kalıyoruz."
"Silverstone'a bir performans güncellemesi getireceğiz. Bakalım bu pist aracın özelliklerine biraz daha uyacak mı?" cevabını verdi.
Lewis Hamilton yarış içerisinde pist limitlerini aştığı için ceza alan isimlerden birisiydi.
Bu konuda ne düşündüğü sorusuna Wolff, "Hakemler işlerini yapıyorlar. Kurallar bence açık."
"Bana sorarsanız ya sosis kerblere geri dönmeliyiz ve takımların ya da sürücülerin araçlarına hasar verdiklerinde, bundan şikayet etmemeleri gerektiğini kabul etmeliyiz, ki bunun olacağı açık."
"Ya da, herkesin istediği yere gitmesine izin vermeliyiz. Bu Amerika'daki bazı yarışlarda kullanılan bir diğer çözüm." cevabını verdi.
George Russell, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Wolff: "Önemli olan hızlı olmak değil, aracı anlamak"
Wolff: "Önemli olan hızlı olmak değil, aracı anlamak" Wolff: "Önemli olan hızlı olmak değil, aracı anlamak"
Wolff: "Mick Schumacher muhtemelen 2024'te dönemeyecek"
Wolff: "Mick Schumacher muhtemelen 2024'te dönemeyecek" Wolff: "Mick Schumacher muhtemelen 2024'te dönemeyecek"
Schumacher, W14'teki problemler nedeniyle Mercedes yapısında değişiklikler bekliyor
Schumacher, W14'teki problemler nedeniyle Mercedes yapısında değişiklikler bekliyor Schumacher, W14'teki problemler nedeniyle Mercedes yapısında değişiklikler bekliyor
Wolff: "Horner'ın 2026 yılıyla ilgili korkusu, Red Bull F1 motoruyla ilgili endişelerden kaynaklanıyor"
Wolff: "Horner'ın 2026 yılıyla ilgili korkusu, Red Bull F1 motoruyla ilgili endişelerden kaynaklanıyor" Wolff: "Horner'ın 2026 yılıyla ilgili korkusu, Red Bull F1 motoruyla ilgili endişelerden kaynaklanıyor"
Russell: "Bu yıl geriye doğru gittim"
Russell: "Bu yıl geriye doğru gittim" Russell: "Bu yıl geriye doğru gittim"
Hamilton: "Mercedes gelişim konusunda doğru yönü buldu"
Hamilton: "Mercedes gelişim konusunda doğru yönü buldu" Hamilton: "Mercedes gelişim konusunda doğru yönü buldu"
Son Haberler
Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu
Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu Avusturya GP'si, tam 1200 pist limitleri ihlaline sahne oldu
Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti
Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti Wolff, Verstappen ve Red Bull'un performansını eski dominasyonlara benzetti
FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor
FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor FIA ve takımlar, Red Bull Ring'in belli kısımlarına çakıl havuzu eklenmesini istiyor
NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!
NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı! NASCAR Chicago: Van Gisbergen, kariyerinin ilk yarışında galibiyete ulaştı!
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.