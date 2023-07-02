Wolff: "Neden yavaş kaldık bilmiyoruz"

Monako'ya getirilen güncelleme paketiyle çıkışa geçen Mercedes, Barselona ve Montreal'de çok iyi görünmüştü.

Fakat Avusturya'da iki pilot birden problem yaşadı ve bu da takımı hayal kırıklığına uğrattı.

İlk altının dışında kaldıkları hafta sonunun ardından konuşan Toto Wolff, şöyle dedi: "Takım için gerçekten çok zor bir gündü."

"Son zamanlarda olumlu bir ivme yakalamıştık fakat burada istediğimiz hızda değildik."

"Aracımız bugün çok hızlı değildi. Bizim için duygusal olarak yaralayıcı bir yarış olduğunu söylemem lazım çünkü son yarışlarda çok iyi bir trend yakalamıştık ve her şey iyi giderken böyle bir yarış geçirmek zorlayıcı oldu."

"Nedenine dair hiçbir fikrimiz yok. Bugün tempo yoktu ve nedenine dair henüz bir ipucu yok."

"Hafta sonunun tamamı zordu. Her iki sürücü de ilk seanstan itibaren araçla boğuştu. Cuma gününden itibaren tempo eksikliği yaşadığımızı ve aracı hızlandıramadığımızı gördük."

"Sorunları detaylıca analiz etmemiz gerekecek. Bu hafta sonunu kapsamlı şekilde değerlendireceğiz ve ileriye bakacağız."

Wolff, son yarışlara kıyasla neden bu kadar geride kaldıkları sorusuna, "Durum pistten piste oldukça ilginç şekilde değişiyor; bazen Red Bull'un ana rakibi oluyoruz, bazen de geride kalıyoruz."

"Silverstone'a bir performans güncellemesi getireceğiz. Bakalım bu pist aracın özelliklerine biraz daha uyacak mı?" cevabını verdi.

Lewis Hamilton yarış içerisinde pist limitlerini aştığı için ceza alan isimlerden birisiydi.

Bu konuda ne düşündüğü sorusuna Wolff, "Hakemler işlerini yapıyorlar. Kurallar bence açık."

"Bana sorarsanız ya sosis kerblere geri dönmeliyiz ve takımların ya da sürücülerin araçlarına hasar verdiklerinde, bundan şikayet etmemeleri gerektiğini kabul etmeliyiz, ki bunun olacağı açık."

"Ya da, herkesin istediği yere gitmesine izin vermeliyiz. Bu Amerika'daki bazı yarışlarda kullanılan bir diğer çözüm." cevabını verdi.

George Russell, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images