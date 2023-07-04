Wolff, Avusturya GP ardından pist limitleri için çözüm öneriyor

Sıralama turlarında, 9. ve 10. virajlarda beyaz çizgileri aşan pilotlar için 47 tane tur hakemler tarafından silindi.

Pazar günkü yarışta ise Carlos Sainz, Lewis Hamilton ve Esteban Ocon'un büyük kaybedenler olduğu ve Sainz'in Lando Norris ve Fernando Alonso'ya iki sıra kaybettiği çok sayıda ceza verildi.

Hamilton yarış sırasında aldığı beş saniyelik cezanın üzerine on saniye daha ceza alarak sekizinci sıraya geriledi ancak George Russell'ın yedinci sıraya yükselmesiyle Mercedes puan kaybetmedi.

Yarış sonrası Wolff, F1'in pist limitleri sorununu çözmek için iki seçeneği olduğuna inanarak durumu ele aldı.

Wolff, "Kurallar, pist ve FIA'nın ellerinden geldiğince bunları uygulamaya çalışması nedeniyle herkes gerçekten olabilecek en kötü durumda."

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Kameralar ve sensörler var ve bunu incelemek için biraz zaman harcadılar. Biz de aynısını yaptık, diğer tüm takımlara karşı ceza almadığımızdan emin olmak için her şeye baktık."

"Ancak taraftarlar, takımlar ve pilotlar için bu cezaların gelmeye devam etmesi çok sinir bozucu, ancak sadece iki çözüm var."

"Ya sosis kerblere geri dönüp araçlara zarar vermek ya da pist sınırlarını tamamen kaldırıp en hızlı çizgide yarışmalarına izin vermek."

"Geleneksel bir pist olan pistin çıkarları ve paydaşlar için bir çözüm bulmamız gerekiyor çünkü doğru nedenlerle verilen cezalardan etkilenmeyen yarışlar geçirmek istiyoruz." dedi.

Christian Horner ise durumu 'amatörce' olarak nitelendirdi ve 9. ve 10. virajların dışına bir çakıl koyma fikrini ortaya attı.