Wolff: "Avusturya bizim için Kanada'dan daha iyi olmalı"

Mercedes, getirdiği güncelleme paketi sayesinde performansını arttırmayı başardı ve bunun sonucunda podyumları elde etti.

Red Bull yarışı için bu hafta sonunda yine güçlü olmaları bekleniyor ve Toto Wolff, Montreal'den daha iyi bir performans sergilemeyi umuyor.

Wolff, hafta sonu öncesinde şunları söyledi: "Kanada'daki son yarıştan pek çok olumlu sonuç çıkarılabilir."

"Tek araçla finiş görmüş olsak da podyuma çıkmak gibi sağlam bir sonuç aldık ve güncellenmiş paketimizden umut verici işaretler gördük."

"Avusturya her zaman özel bir hafta sonu olmuştur çünkü yarış benim ülkemde gerçekleşiyor ve yarışla ilgili güzel anılarım var. Aynı zamanda sezonun ikinci sprint yarışı burada yapılacak. Bu formatın daha geleneksel bir pistte nasıl çalıştığını görmek ilginç olacak."

"Spielberg'deki tur kağıt üzerinde kısa ve basit görünebilir çünkü pist birkaç uzun düzlüğü birbirine bağlayan yavaş, orta hızlı ve hızlı virajlarla bölünmüş durumda. Ancak turu bir araya getirmek ve iyi bir sonuç elde etmek zor."

"Bu hafta sonunda son iki yarışta yakaladığımız ivmeyi sürdürmeyi ve olumlu gidişatımızı devam ettirmeyi hedefleyeceğiz."

"W14'ün Kanada'ya kıyasla daha iyi performans göstermesini bekliyoruz, ancak hiçbir şeyi hafife almamalıyız."

"Her zaman olduğu gibi, en iyi performansımızı göstermek ve güçlü sonuçlar elde etmek için çalışacağız."