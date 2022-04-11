Wolff: "Avustralya'dan, geldiğimizden daha iyi bir durumda ayrılıyoruz"

Toto Wolff da takımın Albert Park'ta attığı adımdan memnun olduğunu söyledi.

Lewis Hamilton ise üç saniyeden az bir farkla dördüncü sıradaydı. Böylelikle Mercedes, takımlar şampiyonasında ikinci sırada yer alıyor.

Ancak Gümüş Oklar, Melbourne'den beklenenden daha iyi sonuçlarla ayrıldı. George Russell, Güvenlik Aracı periyodunda pite gelerek üçüncülüğü aldı ve Mercedes ile ilk kez podyuma çıktı.

Takım, dalgalanma dahil olmak üzere araçlarında problemler yaşadıkları için 2022 sezonuna zorlu bir başlangıç yaptı.

Wolff, RacingNews365.com'dan alıntılanan haberde, "Melbourne'den, geldiğimizden daha iyi bir durumda ayrılıyoruz. Daha fazla ders çıkardık, daha fazla veri topladık ve daha fazla puan aldık."

"Elbette henüz Ferrari ve Red Bull'un hızına sahip değiliz ama performansı nerede aramamız gerektiğini biliyoruz. Geleceğe dair iyimser olmamı sağlayan bir faktör de, takımın zihniyeti ve gücü."

"İngiltere'deki, Stuttgart'taki ve seyahat eden yarış takımındaki herkes, performans farkını kapatmak için kararlılıkla ve derin bir açlıkla her şeyi bir araya getirerek çalışıyorlar." dedi.

Wolff'un, Avustralya Grand Prix'sinin ardından iyimser olmasının bir diğer sebebi ise, Russell ve Hamilton'ın performansları.

Takım patronu, "Takımın ruhunun bir diğer örneği ise, Lewis ve George'un, açıkça liderlerin hızına sahip olmayan bir araçla bu kadar yüksek seviyede performans göstermeleri."

"Gelişim süresi ve rakiplerimizin avantajları açısından, iyimser ama gerçekçiyiz. Fakat üçüncü ve dördüncülük, Avustralya'dan iyi hissederek ayrılmamıza yardımcı oluyor."

"Bugün iki sürücü de podyumu hak etti. Lewis, Güvenlik Aracı ile şanssızdı ancak ikili arasındaki ortaklık ve çalışma şekilleri, takımın ruhunun özeti." dedi.