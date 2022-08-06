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Formula 1 Haberler

Wolff: "Audi, 11. takım olarak F1'e Andretti'den daha fazla değer katar"

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, Audi'nin F1'e giril konusunda gösterdiği ilgilinin gridde 11. takımın girmesini sağlayabileceğini, böyle bir şey olursa Audi'nin 11. takım olarak katkısının Andretti'den fazla olacağını söyledi.

Filip Cleeren
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Jonathan Noble
Çeviren:
Abdullah Çelik
Wolff: "Audi, 11. takım olarak F1'e Andretti'den daha fazla değer katar"
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Amerikalı Michael Andretti'nin 11. takım olarak F1'e girme yönündeki talebi, mevcut 10 takımın çoğundan destek görmemişti.

11. takım olarak giren ekip, mevcut gelirleri azalacak olan takımlara 200 milyon dolar ödemek zorunda ancak takımlar, sporun artan popülaritesi nedeniyle bunun yeterli olduklarını düşünmüyorlar.

Wolff; her ne kadar Andretti IndyCar, Formula E, Extreme E ve Avustralya Supercars gibi serilerde mücadele etmesiyle küresel bir marka haline gelse de, büyük bir grup içerisinde yer alan Audi'nin spora katılmasının sporun büyümesine daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyor.

Wolff, "Her kim 11. takım olarak katılacaksa, kim giriş hakkı kazanırsa, bu iş için ne kadar yaratıcı olduklarını kanıtlamak zorundadır."

"Andretti harika bir isim ve onlar Birleşik Devletler'de sıra dışı işler yaptılar. Ancak bu sporda ve bu işte, spora ne sağlayabileceğinizi anlamamız lazım."

"Eğer bir OEM veya uluslararası, çok uluslu bir grup F1'e katılırsa ve çeşitli pazarlarda reklam, aktivasyon için X miktarda dolar harcayacaklarını gösterebilirse; bu açıkçası diğer tüm takımlar için tamamen farklı bir değer teklifi olur." dedi.

Michael Andretti, Chief Executive Officer & Chairman Andretti Autosport

Michael Andretti, Chief Executive Officer & Chairman Andretti Autosport

Photo by: Andreas Beil

Wolff, F1'in gelecek senelerde değerini daha da fazla arttırmayı planladığını, yeni girecek takımların buna katkı sağlaması gerektiğini söyledi.

Wolff, "10 takım olarak bu değeri arttırmayı umuyoruz. Formula 1'in genel değerini arttıramayacak yeni takımlara giriş fırsatı vererek, bu değeri arttıramazsınız." dedi.

VW Grubu'ndan Porsche, 2026'dan itibaren Red Bull Racing takımının ortağı ve motor tedarikçisi olmaya oldukça yakın.

Diğer taraftan o döneme kadar Red Bull'a güç ünitesi tedariği konusunda yardımcı olacak Honda'nın da 2026'daki yeni dönemde F1'de kalmak istediği düşünülüyor.

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