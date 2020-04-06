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Formula 1 / Son dakika

Wolff, Aston’da resmi bir rol alacağı iddialarını reddetti

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Wolff, Aston’da resmi bir rol alacağı iddialarını reddetti
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
6 Nis 2020 12:35

Toto Wolff, kişisel bir yatırım yapma ihtimaline rağmen Aston Martin’de resmi bir rol üstleneceği ya da ‘stratejik’ bir hisse sahibi olacağı iddialarını reddetti.

Mercedes motor sporları patronu Wolff’un geleceği hakkında aylardır spekülasyonlar yapılıyor ve Avusturyalı yöneticinin sözleşmesi 2020’nin sonunda bitiyor.

Geçen sene Wolff’un ismi, F1 CEO’su Chase Carey’nin yeri ile de anılmıştı. Şimdilerde ise ismi Aston Martin ile anılıyor.

Wolff’un Aston Martin için kişisel bir yatırım yapma ihtimalinin olduğu öğrenilse de, Mercedes’te kalmak için yeni bir anlaşma yapmak istediği de açık.

Avusturya gazetesi Osterreich’a konuşan Wolff, koronavirüs pandemisi sebebiyle patronlarıyla yaptığı görüşmelerin durduğunu söyledi.

Ancak Wolff, olduğu yerde kalmaya hazır olduğunu belirtti.

Wolff, “Buradaki sekizinci yılımdayım. Sporu ve bu takımı seviyorum. Ancak kış aylarındaki bazı olaylara ve bazı kişilerin davranışlarına şaşırdım.”

“Elbette bu da 2020’de ve sonrasında ne yapacağım konusundaki kararıma etki edecek. Ancak Mercedes motor sporları departmanının ve F1 takımının başındayım ve öyle kalacağım. Kısa vadede hiçbir şey değişmeyecek.”

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“Okuduğunuz çoğu hikayede insanlar 1+1 işleminin sonucunu 3 olarak gösteriyor.”

“Şu anki durumum ne mi? Mercedes’e sağlam şekilde bağlıyım, sözleşmem 2020’nin sonuna kadar devam ediyor ve birlikte ne yapmak istediğimiz konusundaki görüşmeler iyi şekilde devam ediyor.”

“Görüşmeler devam ediyor. Ancak bu görüşmeler, korona yüzünden arkaplana atılmış durumda. Şu anda çözmemiz gereken daha büyük sorunlar, şirkette çözülmesi gereken insani sorunlar var.”

“Aston Martin’in CEO’su olmayacağım ve orada stratejik bir yatırım yapmayacağım.” şeklinde konuştu.

Wolff, Aston Martin yönetim kurulu başkanı Lawrence Stroll ile iyi arkadaş konumunda ve şirkette kişisel bir yatırım yapması mümkün olsa da, başka bir şey yapma niyetinin olmadığını açık.

“Stroll ve takımı, bizim yarış takımımızın büyük bir müşterisi. Bizden motorlar, vites kutuları ve süspansiyon parçaları satın alıyorlar.”

“Ek olarak Lawrence, iş ilişkilerimizden bağımsız olarak uzun senelerdir iyi bir arkadaşım.”

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Bu Haber Hakkında

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Editör Jonathan Noble

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