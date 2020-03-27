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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Aston Martin'in CEO'su olmayacağım"

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Wolff: "Aston Martin'in CEO'su olmayacağım"
Ekleyen:
, Editör
27 Mar 2020 17:38

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Aston Martin'in CEO'su olacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Geçtiğimiz haftalarda Mercedes takım patronu Toto Wolff'un Aston Martin'e katılabileceği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı.

Mercedes bu iddiaları "saçmalık" şeklinde yorumlamıştı.

Son olarak Bernie Ecclestone, Lawrence Stroll ile Wolff arasındaki yakınlaşmaya dikkat çekerek "Aston Martin'in CEO'su olabilir" şeklinde açıklama yapmıştı.

İddiaya göre Toto Wolff, Aston Martin'den hisse satın alarak şirketin CEO'su haline gelecekti. Çünkü Wolff aynı zamanda çeşitli şirketlere yatırım da yapıyor.

Bununla birlikte Motorsport.com'un iletişime geçtiği Toto Wolff, bu haberleri yalanladı.

Wolff, Motorsport.com'a yaptığı özel açıklamada, "Bu hikaye doğru değil, Aston Martin'in CEO'su olmayacağım." dedi.

Söylentilere göre Mercedes-Benz Daimler'in yeni CEO'su ile Wolff'un arası, eski patronu Dieter Zetsche ile olandan daha iyi değil.

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Editör Kemal Şengül

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