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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Aston Martine geçeceğim haberleri kesinlikle saçmalık"

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Wolff: "Aston Martine geçeceğim haberleri kesinlikle saçmalık"
Ekleyen:
, Editör
25 Nis 2020 06:59

Mercedes F1 patronu Toto Wolff, hisse satın aldığı Aston Martin'e geçmek gibi bir planı olmadığını açıkladı.

Mercedes Formula 1 takım patronu ve Mercedes F1'in %30 hissedarı Toto Wolff, geçtiğimiz haftalarda Aston Martin'den hisse satın aldı.

İlginç şekilde Aston Martin, 2021'de F1'e dahil olacak ve Wolff'un da İngiliz ekibe katılabileceği konuşuluyor.

Ancak Wolff, Osterreich ile yaptığı röportajda bazı bilinmeyenlere açıklık getirdi.

Neden Aston Martin'den hisse satın aldığı sorusuna Wolff, "Yeni ürün yelpazesine sahip olmalarına rağmen şirket hisseleri artık daha ucuz. Crossover DBX harika bir araç. Satın alma işlemim, bir otomobil üreticisine yapılan ve Formula 1'le ilgisi olmayan kişisel bir yatırım. Koronavirüs geçecek ve insanlar tekrar araç satın almaya başlayacak."

"Mercedes'teki görevimle ilgili herhangi bir sorun yoktu. 2021'den itibaren Aston Martin takımına motor tedarik edeceğiz ve Aston Martin yol araçlarında zaten Mercedes motoru kullanıyor. Ayrıca Daimler, Aston Martin'in %5 hissesine sahip." yanıtını verdi.

Gelecek yıl Lewis Hamilton'la birlikte Aston Martin'e geçeceği iddiaları hakkında ne demek istediği sorulduğunda, "Niki Lauda tarzında cevap vereceğim; tam bir saçmalık!" yanıtını verdi.

Yeni sezonunun Spielberg'de başlaması planlanıyor ve Wolff bunu şöyle yorumladı: "Koronavirüs nedeniyle zor bir ikilemle karşı karşıyayız. Eğer Avusturya, sezona gerekli güvenlik önlemleriyle başlayabileceğimiz bir seçenek bulabilirlerse, bu Formula 1 ve Avusturya için harika bir haber olacaktır."

En çok merak edilen konulardan birisi de Lewis Hamilton'ın mevcut durumu nasıl değerlendirdi.

Wolff, "Eskiden çok seyahat ederdi, ama şimdi böyle bir fırsatı yok. Ancak boş zamanlarını doğru şekilde kullanmayı biliyor. Çok fazla antrenman yapıyor ve şampiyonanın başlaması için sabırsızlanıyor. Daha büyük bir motivasyonla dönecek. Her telefon konuşmasında bunu garanti ediyor."

"Şu anda en çok kimin özlediğimi bilmek ister misiniz? Niki Lauda'yı Mevcut durumda, Formula 1'de birlikte çalıştığımız zamana kıyasla ona daha fazla ihtiyacım var. Sık sık kendime Niki olsa ne derdi' diye soruyorum” dedi.

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Editör Kemal Şengül

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