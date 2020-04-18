Wolff, Aston Martin'den hisse satın aldı!

Yakın zamanda belirtildiği üzere Wolff, Lawrence Stroll’ün Aston Martin'den belli rakamda hisse satın almasından bu yana özel olarak İngiliz markanın hisselerini satın almaya ilgi gösteriyordu.

Stroll, Wolff'un yakın arkadaşlarından birisi ve Kanadalı milyarderin Racing Point ekibi, müşteri takımı olarak Mercedes'le oldukça yakın bir ilişkiye sahip.

Wolff, CEO olacağı söylentilerinin ortasında defalarca İngiliz spor otomobil üreticisinde resmi bir rol alacağını reddetse de, hisse alma ihtimalini hiç reddetmedi ve uzun zamandır yatırım yapma konusunda görüşmeler gerçekleştiriyordu.

Böyle bir yatırım elbette Mercedes takımındaki rolü ve Aston Martin'in Red Bull Racing'in ana sponsoru olması nedeniyle sıradışı görünüyor. Ancak Daimler, Aston Martin'in hissedarlarından birisi ve bu yüzden çıkar çatışması bulunmuyor.

Daimler 2013'te yeni nesil otomobillerine yüksek performanslı motorlar ve elektronik bileşenler tedarik etme karşılığında, Aston Martin'in %5'lik hissesini satın almıştı.

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