Wolff: "Aston Martin, Vettel ile görüşüyor"

Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından Ferrari'den ayrılacak ve adı Racing Point ile anılıyor.

Alman pilot, Racing Point ile bazı konuşmalar olduğunu fakat aralarında resmi bir şey olmadığından bahsediyordu.

Son haftalarda İngiliz ekibe gideceği iddiaları iyiden iyiye artarken, Mercedes F1'in patronu ve Aston Martin hissedarı Toto Wolff, iki taraf arasında görüşmeler olduğunu doğruladı.

Wolff, Osterreich'e verdiği demeçte, "İki taraf arasındaki görüşmelerin devam ettiğini biliyorum. Checo Perez'i değiştirmek kolay bir karar değil çünkü takımın çok önemli bir parçası."

"Ama Aston Martin açısından bakıldığında Almanya, onlar için en önemli ikinci pazar. Bu yüzden Vettel anlaşması onlar için harika olacak."

"Ama bu, takımın vermesi gereken bir karar ve bunun hakkında konuşmak istemiyorum." dedi.

Ancak Alex Albon'un mevcut performansından ötürü Red Bull da Vettel için bir seçenek olarak belirebilir.

Hatta Gerhard Berger, AlphaTauri'nin bile Vettel için bir seçenek olabileceğini düşünüyor.

"Red Bull, bu kopyalama hikayelerine izin verilirse ikisini AlphaTauri'nin kullanacağı dört araç inşa edebilir ve bu durumda Sebastian'ı orada görmeyi hayal edebiliyorum."

"Ama ben bırakmasını tavsiye ederim. Uzun bir kariyeri vardı ve dört kez şampiyon oldu. İyi para kazandı."

"Ama eğer söylediği gibi yarışmaya devam etmek istiyorsa, Aston Martin de mantıklı olabilir. Son gelişmeleri bilmiyorum. Ama Sebastian bir dünya şampiyonu olarak en azından podyumda yarışma şansı olmayan bir takımda devam etmemeli. Sanırım bunu yapmanın tek yolu da Racing Point'e katılmak."