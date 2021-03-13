Wolff: "Hızlı değiliz ve dayanıklılık sorunlarımız var"

Mercedes, cuma günkü ilk test gününde vites kutusu ve denge sorunları nedeniyle büyük vakit kaybederken, bugün gerçekleştirilen seansta yine denge sorunları yaşadılar.

Hamilton bir noktada aracının kontrolünü kaybetti ve spin atarak çakıl havuzuna gömüldü. Sonrasında tekrar piste çıksa da, toplamda 58 tur attı.

Ayrıca Mercedes'ten vites kutusu alan Aston Martin de sabah bölümünde vites kutusu sorunu yaşadı ve bundan ötürü "kronik bir problem" olup olmadığı tartışmaları başladı.

Gözler takım patronu Toto Wolff'a çevrilirken, Avusturyalı takım patronu şöyle konuştu: "Korkunç bir başlangıç oluyor. Bu, diğer yıllardaki gibi değil."

"Hızlı değiliz ve dayanıklılıkla ilgili sorunlarımız var. Şimdi kendimizi göstermeli ve hem çalışma hem de zorlama yeteneğimizi ortaya koymalıyız."

Olası vites kutu problemi hakkında da konuşan Wolff, "Mercedes ve Vettel'in yaşadığı vites kutusu sorunları aynı değil."

"Geçen kış vites kutusunu değiştirmedik. Ancak şimdi bununla ilgili iki sorun yaşadık. Tabii ki bu, alarm zillerinin çalmasına neden oluyor."

"İyi bir haber değil, çünkü bize çok pahalıya mal oluyor." dedi.

Aracın dengesi ve Hamilton'ın gergin olup olmadığı sorulduğunda Wolff, "Hamilton hiç de gergin değil. Mercedes olarak hiçbirimiz gergin değiliz. Ancak her şeyi daha iyi anlamamız gerekiyor. Şu anda en büyük problem aracın dengesi gibi görünüyor."

"Red Bull, tıpkı bizim önceki yıllarda yaptığımız gibi kusursuz başladı. Dün bizden daha hızlıydılar." dedi.