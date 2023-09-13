Wolff: "Aston Martin ve McLaren'inki gibi bir adım atmalıyız"
Aston Martin ve McLaren'in 2023'te yaptıkları büyük sıçramalar, Mercedes'i bu kış Red Bull ile arasındaki farkı kapatma konusunda kararlı hale getirdi.
Mercedes, W14 ile kaydetmeyi umduğu ilerlemenin gerçekleşmediği ve Red Bull karşısında geri planda kaldığı zorlu bir sezon geçirdi.
Sezonun hemen başında, genel araç konseptini yanlış anladığını ve aero platformunu çok yüksekte çalıştırmayı hedeflediğini fark etti; bu da yere çok daha yakın çalışan rakiplerine kıyasla performans kaybetmesine neden oldu.
Takım, 2024 için yaklaşımını temelden gözden geçirmenin meyvelerini vereceğine ve nihayet Lewis Hamilton ve George Russell'ın Red Bull ile eşit şartlarda mücadele etmesine olanak sağlayacağına inanıyor.
Ancak Red Bull'un bu sezon şimdiye kadar her yarışı kazanan RB19 aracıyla baskınlığı düşünüldüğünde, bu hedef oldukça zorlu görünüyor.
Red Bull ayrıca, mevcut sezon boyunca rahat bir avantaja sahip olduğu için RB20'nin geliştirilmesine erken bir başlangıç yapabilmiş olabilir, bu da büyük geliştirmeler yapmasına gerek olmadığı anlamına geliyor.
Ayrıca mevcut kuralların 2024'e kadar sabit kalması, Red Bull'un rakiplerinin onu yakalamasını oldukça zorlaştıracaktır.
Ancak Mercedes takım patronu Toto Wolff, mevcut nesil araçların, takımların ihtiyaç duyulan şeylerin üstesinden geldiklerinde şanslı bir konuma geçebileceklerini gösterdiğini düşünüyor.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Photo by: Michael Potts / Motorsport Images
Ayrıca Wolff, kış boyunca önemli bir sıçrama yapan Aston Martin ve 2023 sezonu boyunca gelişen McLaren'in bu sporda neyin mümkün olduğunun ve Mercedes'in gelecek yıl Red Bull'a meydan okuyabileceğinin kanıtı olduğuna inanıyor.
Motorsport.com'un 2024'e kadar öndeki farkın kapanmasını beklemenin gerçekçi olup olmadığı sorusuna Wolff, "Bence bulunduğumuz noktada, McLaren ve Aston Martin'in başardığı gibi bir adıma ihtiyacımız var."
"Bu 0.2 saniyelik değil, 0.5 saniyelik bir güncelleme olmalı ki mücadeleye geri dönelim. Yani evet, bence bu mümkün." yanıtını verdi.
Mercedes yeni zemin etkisi çağında başarılı olmak için gereken araç konseptlerini artık daha iyi kavramış durumda ve Wolff, W15 tasarımında pek çok değişiklik yapıldığını söyledi.
Bununla birlikte, Mercedes'in ihtiyaç duyulan tüm cevaplara sahip olmadığını ve en iyi geliştirme yolunu bulmak için hâlâ birçok yolu araştırdığını itiraf etti.
Wolff, "Sanırım birkaç yönümüz var."
"Eğer bilseydik her şey çok daha kolay olurdu ama araç oldukça öngörülemez ve yol tutuşundan yoksun. Dolayısıyla, üstesinden gelmeniz gereken pek çok şey var."
"F1'de her şeyin kilidini açacak sihirli bir değnek olduğuna inanma eğilimindeyiz. Bence sadece araçta birlikte çalışmasını sağlamak için bileşenleri bir araya getirmemiz gerekiyor. Öne çıkarabileceğim tek bir konu yok." dedi.
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