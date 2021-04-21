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Formula 1 / Son dakika

Wolff: ‘’Aston Martin, F1 aero kısıtlamalarından dolayı istenmeyen hasarlar aldı’’

Ekleyen:
, Grand prix editor
Yardımcı Editör:
Adam Cooper
Çeviren:
Betim Aker

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Aston Martin’in, FIA’nın bu sene getirdiği aerodinamik kural değişikliklerini sorgulamaya hakkı olduğunu, ancak takımın tamamen çok yönlü şekilde zarar gören taraf olduğunu açıkladı.

Wolff: ‘’Aston Martin, F1 aero kısıtlamalarından dolayı istenmeyen hasarlar aldı’’

FIA, güvenlik amacıyla hızları azaltmak amacıyla bu yıl, araçların taban tasarımıyla ilgili kurallarını değiştirdi ve araçların yere basma gücünü azaltacak şekilde düzenledi.

Yere basma gücünün azaltılmasıyla, Mercedes ve Aston Martin gibi düşük eğimli araç kullanan takımlar, yüksek eğimli araç kullananlara göre daha çok zorlandı.

Geçtiğimiz Cuma günü açıklama yapan Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, FIA’yla bu kararın arkasındaki mantık ve ticari hak sahiplerinin bu kural değişikliği sürecine olan dahiliyeti hakkında konuşmak istediğini söylemişti.

Szafnauer aynı zamanda, FIA’yla, aerodinamik ayarlamaların düşük eğim ve yüksek eğim kullanan takımlar arasında daha adil olmasını bir konuşma yapacağını da ekledi.

Mercedes takım patronu Wolff ise, Pirelli'nin 2021 sezonu için zaten daha daha dayanıklı lastikler ürettiği göz önüne alındığında, Aston Martin’in güvenlik nedeniyle yapılan bu değişiklikleri sorgulamakta haklı olduğunu söyledi.

Ancak Wolff, bu değişikliklerin aslında Mercedes’in performansına zarar vermek için yapıldığını ve Aston Martin’in de bu yüzden zarar gördüğünü düşündüğünü ekledi.

Motorsport.com tarafından Szafnauer’in yorumlarıyla ilgili düşünceleri sorulan patron Wolff, ‘’Konuyu, geçen yıl kuralların yerine getiriliş şeklinden dolayı anlayabiliyorum. Ancak bu kuralların amacının ne olduğu sorgulanabilir.’’

‘’Bence bu konu gözden geçirilmeye ve FIA’yla tartışılmaya açık, böylelikle neler olduğu ve işlerin nasıl ilerlediği öğrenilebilir.’’

‘’Bu yüzden Aston Martin’in bu girişimine çok saygı duyuyorum. Belki de kısıtlamalardaki asıl hedef bizdik ve Aston Martin de çok yönlü zarar gören taraf oldu.’’

Pazar günü Emilia Romagna Grand Prix’sinden sonra konuşan Aston Martin patronu Szafnauer ise şunları söyledi: ‘’Tartışmalarımız hâlâ devam ediyor. Her adımın doğru ve adilce atıldığından emin olmaya çalışıyoruz. Tartışmalarımızın asıl sebebi budur.’’

‘’Tüm bu süreci iyi anlamalıyız ve bu sürecin adil olduğundan emin olmalıyız.’’

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Editör Luke Smith

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