Wolff: "Aston Martin benim için sadece kişisel bir yatırım"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, aynı zamanda Mercedes'in hissedarı konumunda yer alıyor. Bununla birlikte şirket içindeki göreviyle ilgili yaptığı anlaşma, 2020 sonunda bitecek.

Wolff geçtiğimiz haftalarda Aston Martin'den belli oranda hisse satın aldı ve bunun üzerine sezon sonunda oraya katılabileceği yönündeki iddialar hız kazandı.

Ancak Wolff, ORF'ye verdiği demeçte bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını yineledi.

Wolff, "Bu, sadece özel bir yatırım. Uzun vadeli bir strateji olduğuna inanıyorum ve doğru olanı yaptığımı umuyorum. Buna sadece iş çeşitlendirme denebilir."

"Niki Lauda olmadığı için Mercedes'in iki hissedarından biriyim. Görüştüğümüz şey sadece sözleşmemin uzun vadeli olarak genişletilmesi değil. Aynı zamanda şirketi nasıl yöneteceğimize bakıyoruz ve şu anda bunu tartışıyoruz." dedi.

Wolff, pilot kararını vermek içinse acele etmediklerini söyledi.

"Kesinlikle, diğer takımlar gibi hareket etmeyeceğiz. Bu sezonu gelecek yıl bir başka güçlü takıma geçebilecek bir sürücü ile geçirmek zorunda kalırsanız, bu durumun yönetilmesi zordur."

"Sonuçta yeni teknik çözümleri ve bunlarla ilgili bilgileri, bir yıl sonra size karşı kullanabilir."

"Bu nedenle, sürücü değişikliklerini erkenden açıklayan tüm takımlar kendilerini zor bir duruma sokuyorlar ve biz bu durumdan kaçınmak istiyoruz. ”